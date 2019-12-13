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Аваков: Подозреваемые в убийстве Шеремета говорили о покровителе

14.12.2019 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МВД отметил, что подозреваемые в деле об убийстве журналиста говорили о покровителе, "который их должен вытащить и защитить"



Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо технически подготовленным, подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова, отвечая на вопрос, могут ли быть причастны к преступлению представители украинских или иностранных спецслужб.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Да, преступление было подготовлено сверхпродуманно и сверхточно", - отметил Аваков.

Он показал новое фото девушки, которую не показывали на брифинге 12 декабря, и которая, по мнению следствия, привела в действие взрывное устройство.

По словам Авакова, девушка была в парике и специальных очках, потом она вышла из другого места в другой одежде, и она нажимала на кнопку пульта дистанционного управления.

Он уточнил, что у следствия есть гипотезы, кто этот человек, но точно личности пока не знают.

Ранее в программе глава МВД сказал, что люди, которые "пока стоят за кадром - более профессиональны, чем исполнители".
 
 
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Глава МВД отметил, что подозреваемые в деле об убийстве журналиста говорили о покровителе, "который их должен вытащить и защитить"
 
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