ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

14.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Чем ближе к нам 2020-й год, тем больше внимания мы обращаем на праздничную иллюминацию, украшения, декорации. И, конечно, ждем запуска обновленной главной городской ёлки на площади Ленина.

Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

фото из архива

Однако не стоит забывать, что кроме нее по городу будет расставлено еще несколько новогодних красавиц. Когда состоится их открытие - мы расскажем прямо сейчас.

Ёлка возле ЦУМа

Самыми первыми зажгутся огни на новогодней ёлке возле ЦУМа.

Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

фото из архива

Уже в это воскресенье, 15 декабря, с 18:00 до 20:00 вас ждет веселая программа, праздничные гуляния и много радостных моментов. Ведь праздник начинается именно здесь!

Ёлка Ленинского района (17 декабря, Набережная)

Следующее не очереди - торжественное открытие елки Ленинского района г. Бреста. Оно пройдет на Набережной Ф. Скорины 17 декабря. Начало в 17:30.

Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

фото из архива

Обратите внимание, что в этот раз ёлка будет не напротив «1000-мелочей», как это бывало раньше, а в створе с ул. Советской.

Ёлка Московского района (20 декабря)

Чем ближе к праздникам, тем лучше настроение! И в пятницу, 20 декабря, эстафету открытия перенимает Московский район.

Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

фото из архива

В 18:00 по адресу ул. Московская, 273, торжественно «зажгут» праздничную красавицу.

Главная городская ёлка (21 декабря, пл. Ленина)

Кульминацией предновогодних мероприятий по праву можно назвать открытие главной городской ёлки на площади Ленина. Событие, которого ждут все!

Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

И в субботу, 21 декабря, в 17:00 здесь можно будет своими глазами увидеть сияние новогодних огней на нашей обновленной красавице.

На все мероприятия вход свободный!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Чем ближе к нам 2020-й год, тем больше внимания мы обращаем на праздничную иллюминацию, украшения, декорации. И, конечно, ждем запуска обновленной главной городской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко позволил ряду генералов не идти на пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика