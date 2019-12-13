Раз, два, три - ёлочка, гори! Где, когда и во сколько будут открывать городские ёлки

Источник материала: Виртуальный Брест

Чем ближе к нам 2020-й год, тем больше внимания мы обращаем на праздничную иллюминацию, украшения, декорации. И, конечно, ждем запуска обновленной главной городской ёлки на площади Ленина.





фото из архива

Однако не стоит забывать, что кроме нее по городу будет расставлено еще несколько новогодних красавиц. Когда состоится их открытие - мы расскажем прямо сейчас.

Ёлка возле ЦУМа

Самыми первыми зажгутся огни на новогодней ёлке возле ЦУМа.









фото из архива

Уже в это воскресенье, 15 декабря, с 18:00 до 20:00 вас ждет веселая программа, праздничные гуляния и много радостных моментов. Ведь праздник начинается именно здесь!

Ёлка Ленинского района (17 декабря, Набережная)

Следующее не очереди - торжественное открытие елки Ленинского района г. Бреста. Оно пройдет на Набережной Ф. Скорины 17 декабря. Начало в 17:30.





фото из архива

Обратите внимание, что в этот раз ёлка будет не напротив «1000-мелочей», как это бывало раньше, а в створе с ул. Советской.

Ёлка Московского района (20 декабря)

Чем ближе к праздникам, тем лучше настроение! И в пятницу, 20 декабря, эстафету открытия перенимает Московский район.





фото из архива

В 18:00 по адресу ул. Московская, 273, торжественно «зажгут» праздничную красавицу.

Главная городская ёлка (21 декабря, пл. Ленина)

Кульминацией предновогодних мероприятий по праву можно назвать открытие главной городской ёлки на площади Ленина. Событие, которого ждут все!





И в субботу, 21 декабря, в 17:00 здесь можно будет своими глазами увидеть сияние новогодних огней на нашей обновленной красавице.

На все мероприятия вход свободный!