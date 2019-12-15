Сергей Коротких: утерянный «белорусский след» в деле Павла Шеремета

На данный момент организатором преступления следствием фактически объявлен Андрей Антоненко, рок-музыкант и сержант Сил специальных операций, который якобы «культивировал величие арийской расы», что и толкнуло его на убийство Павла. На судебном заседании, где Антоненко избиралась мера пресечения, он заявил: «Я родился в еврейском районе, учился в еврейской школе, я сам наполовину еврей — своим предвзятым выводом вы нанесли оскорбление лично мне и моей семье». Следов увлечения праворадикальными идеями у Андрея Антоненко не обнаруживается ни в его творчестве, которое затрагивало большей частью личные, интимные чувства, ни в соцсетях. Если он что-то такое и «культивировал», то делал это очень скрытно, чтобы никто не догадался.





фото Андрея Антоненко мз открытого доступа





Хотя на брифинге МВД 12 декабря говорилось, что задержанные подозреваемые купались в роскоши, как оказалось, Андрей Антоненко жил в коммунальной квартире, в одной комнате с женой, сыном и дочкой. Ожидая вместе с полицией прибытия адвокатов перед началом обыска, Антоненко будто бы попросил по телефону брата своей жены вынести из квартиры некую «зелёную штуку». Которая впоследствии была найдена в офисе этажом ниже и оказалась разобранной МОН-50, противопехотной осколочной миной направленного поражения. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, она якобы сходна с той, которой была взорвана машина Павла Шеремета.





Глава МВД считает «странным», что Антоненко хранил у себя дома этот предмет. Нам тоже кажется странным, что организатор террористической группы, который водил следствие за нос в течение более трёх лет, оказался настолько неосмотрительным, что хранил в тесной комнате коммунальной квартиры прямую улику. Кроме того, на странице Facebook у Андрея Антоненко есть запись от 6 августа 2016 года о том, что к нему приходили сотрудники уголовного розыска, которые «отрабатывали близлежащие дома» по делу об убийстве Павла. Но тогда он почему-то не насторожился и не выбросил разобранную мину на всякий случай.





Впрочем, позже Арсен Аваков сам заявил на ток-шоу «Свобода слова», что не уверен, хватит ли собранных правоохранителями фактов для того, чтобы доказать вину подозреваемых в суде. И они в самом деле пока что выглядят несколько неубедительно.

Диссидент

Арестованным по делу об убийстве Павла подозреваемым вменяют в качестве мотива стремление «дестабилизировать ситуацию». Знакомый мотив для тех, кто помнит дело Коновалова и Ковалёва. Дестабилизации не последовало. Да и вряд ли могла последовать, потому что Павел не был настолько широко известен в Украине, с его именем не были связаны какие-либо громкие расследования. Тогда почему он? Нет ответа.





Но был человек, который публично настаивал на том, что убийство Павла — повод для «дестабилизации». Точнее для выхода людей на Майдан и требования тотальной реформы СБУ. С этим же человеком поздним вечером накануне убийства Павел встречался у подъезда своего дома. И он же был в своё время близок к группе людей, обвинённых в Беларуси в похищении Дмитрия Завадского, в прошлом оператора Павла. Речь идёт о Сергее Коротких, также известном как «Малюта» и «Боцман».









Арсена Авакова, Андрей Гудзенко/LIGA.net





«Шустер LIVE» 22 июля 2016 года. По его словам, 19 июля в 23:05 они созвонились у его подъезда, в 23:10 Павел вышел. И около получаса они будто бы обсуждали протестное шествие полка «Азов» с представителями независимых профсоюзов, шахтёрами и горняками с требованиями введения моратория на закрытие государственных шахт и рабочих мест, погашения долгов по зарплате и т.п. О встрече с Павлом накануне убийства рассказал сам Коротких в эфире ток-шоу22 июля 2016 года. По его словам, 19 июля в 23:05 они созвонились у его подъезда, в 23:10 Павел вышел. И около получаса они будто бы обсуждали протестное шествие полка «Азов» с представителями независимых профсоюзов, шахтёрами и горняками с требованиями введения моратория на закрытие государственных шахт и рабочих мест, погашения долгов по зарплате и т.п.





В 00:22 к автомобилю «Субару», на котором ездил Павел, подошёл неизвестный мужчина и протёр днище машины. В эфире ток-шоу Сергей Коротких со знанием дела объяснял, для чего это было нужно. И активно спорил с экспертами по поводу предполагаемого типа подрыва, весе взрывного устройства и т.п.





Коротких настаивал, что убийство Павла — это «покушение на основы государственности как таковой», а про киллеров сказал, что они «либо сотрудники спецслужб, либо имели доступ к информации сотрудников спецслужб». Он настаивал на том, что расследованием дела должна заниматься СБУ, «и если не найдут, то это будет их прокол». Призывал выводить людей на Майдан или к Верховной Раде, требуя «решительной и капитальной реформы СБУ». Коротких обвинял СБУ в «недоработках» или даже «прямой работе на дестабилизацию».





презентовали документальный фильм «Убийство Павла». Из этого фильма стала широко известной одна любопытная деталь — за домом, где жил Павел, велось наружное наблюдение. В двух автомобилях, серой «Шкоде» и белом «Мерседесе», находились явно связанные между собой люди, которые должны были или, по крайней мере, могли видеть закладчиков взрывчатки. Поскольку они стояли там до глубокой ночи и почти одновременно уехали после того, как взрывчатка была заложена. Журналисты смогли разыскать одного из этих людей. Им оказался некто Игорь Устименко, крымчанин, на момент 2014 года числившийся сотрудником СБУ. Это дало повод авторам фильма подозревать, что к убийству Павла могли иметь отношения спецслужбы. Спустя почти год после убийства, 10 мая 2017 года, международная группа журналистов-расследователей OCCRP и «Слідство.інфо»документальный фильм «Убийство Павла». Из этого фильма стала широко известной одна любопытная деталь — за домом, где жил Павел, велось наружное наблюдение. В двух автомобилях, серой «Шкоде» и белом «Мерседесе», находились явно связанные между собой люди, которые должны были или, по крайней мере, могли видеть закладчиков взрывчатки. Поскольку они стояли там до глубокой ночи и почти одновременно уехали после того, как взрывчатка была заложена. Журналисты смогли разыскать одного из этих людей. Им оказался некто Игорь Устименко, крымчанин, на момент 2014 года числившийся сотрудником СБУ. Это дало повод авторам фильма подозревать, что к убийству Павла могли иметь отношения спецслужбы.





интервью телеканалу «Белсат» соавтор журналистского расследования убийства Анна Бабинец. «Если вести речь о версии, то можно сказать: есть некоторые факты, которые свидетельствуют, что к убийству Шеремета причастны украинские спецслужбы. Работают они на Украину или против — мы сказать не можем. Но факт в том, что у этого человека в бекграунде есть работа на украинские спецслужбы. Если он действительно выполнял задание, связанное с убийством Шеремета, мы не можем сказать, кто мог его нанять и использовать — Украина, Россия или Беларусь», — говорила в«Белсат» соавтор журналистского расследования убийства





телеканала «НАШ». Коротких прямо обвинял тогдашнюю власть в сокрытии причастности СБУ к убийству Павла и призывал к её смене, поскольку «в стране хаос... власть приобретает мафиозный характер». Коротких позже неоднократно уверял, что это именно он указал журналистам на «наружку». И что сразу же после убийства Павла сообщил о ней следствию, однако оно, по его словам, «удачно похерило» эту информацию. В марте этого года в эфире«НАШ». Коротких прямо обвинял тогдашнюю власть в сокрытии причастности СБУ к убийству Павла и призывал к её смене, поскольку «в стране хаос... власть приобретает мафиозный характер».





Если не знать биографии Сергея Коротких, из его публичных выступлений в Украине можно сделать вывод, что он — последовательный бесстрашный диссидент и борец за справедливость.

КГБ, БНФ, РНЕ

«В БРО РНЕ (Белорусская региональная организация Русского национального единства — авт.) Малюта был начальником службы безопасности и командиром спецподразделения «Варяг». Привёл его в 1999 году его же дальний родственник, некто Валерий Игнатович (ныне сидит по знаменитому делу Завадского). С появлением этих двух братьев РНЕ начало стремительный взлёт, появились ниоткуда деньги, наладились тренировки. Заодно начала стремительно меняться направленность организации. Если ранее основными врагами были чёрные, то теперь ими стала местная оппозиция, начала высказываться поддержка режима Батьки. В феврале 1999 под руководством этих двух молодчиков были зверски избиты активисты «Хартии'97». Милицейских постов, обычно дежурящих вокруг площади Победы, почему-то рядом не оказалось. Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко, Олег Бебенин и проходящий рядом военный попытавшийся вступиться, остались лежать без сознания... Было заведено уголовное дело, но тут же прекращено <...>

В августе 2000 была арестована группа Игнатовича, а спустя несколько дней убит Самойлов (лидер БРО РНЕ — авт.), и Малюту арестовали по подозрению в убийстве Самойлова для того, чтобы занять место руководителя. Но спустя сутки был отпущен. Проходил он также и по делу Завадского, даже посажен в изолятор, но снова был отпущен».





свидетельство бывшего члена БРО РНЕ о том же самом Сергее Коротких. Стоит добавить, что Сергей Коротких в 1992—1994 годах служил в армии в разведывательном батальоне, а после окончания службы поступил на учёбу в школу КГБ. По его собственным словам, оттуда он был якобы отчислен через два года за участие в столкновениях с милицией во время Чернобыльского Шляха — 1996 и «связи с БНФ». Коротких утверждает, что тогда спастись от тюрьмы ему помогли Этобывшего члена БРО РНЕ о том же самом. Стоит добавить, что Сергей Коротких в 1992—1994 годах служил в армии в разведывательном батальоне, а после окончания службы поступил на учёбу в школу КГБ. По его собственным словам, оттуда он был якобы отчислен через два года за участие в столкновениях с милицией во время Чернобыльского Шляха — 1996 и «связи с БНФ». Коротких утверждает, что тогда спастись от тюрьмы ему помогли знакомства и «просто деньги заплатили».





Україна: остання схованка для вбивці Шеремета» утверждают, что Сергей Коротких лукавит по поводу того, когда именно он присоединился к БРО РНЕ. По их информации, он стал одних из первых членов БРО РНЕ сразу же после службы в армии, в 1994 году. В доказательство они приводят аудиозапись, на которой Коротких рассказывает: «С господином Лимоновым я познакомился 18 декабря 1994 года. Они должны были выступить в Авторы фильма «утверждают, что Сергей Коротких лукавит по поводу того, когда именно он присоединился к БРО РНЕ. По их информации, он стал одних из первых членов БРО РНЕ сразу же после службы в армии, в 1994 году. В доказательство они приводят аудиозапись, на которой Коротких рассказывает: «С господином Лимоновым я познакомился 18 декабря 1994 года. Они должны были выступить в Минске вместе с Дугиным. В то время в Беларуси был силён такой местечковый национализм, которому не нравилась вся эта движуха людей, направленная на то, что Беларусь и Россия — это фактически один братский народ. Что-то около 500 их активистов приехали срывать это мероприятие. Охрану этого мероприятия осуществляло тогда... ну, нас было человек 15-20 рнешников. Кого-то били, кто-то уходил. С ножами были только мы. Хотя там тоже у кого-то был нож, кому-то из наших руку порезали».









Всех этих фактов Коротких особо не скрывает, ссылаясь на то, что был молод, искал адреналин и т.п. Но когда речь заходит об «эскадронах смерти», участником которых считается его дальний родственник и близкий друг Валерий Игнатович, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси, то Коротких всё отрицает. Ничего не знаю, ничего не видел. На их счету, напомним, разбои, похищения, убийства, в том числе похищения и убийства политиков.





За вторую половину девяностых Сергей Коротких успел повоевать на стороне сербов на территории бывшей Югославии, а также побывать в Чечне (с целью «военного туризма», в его формулировке), по всей видимости, именно с Валерием Игнатовичем. В то же время в Чечне, как оператор телеканала ОРТ, бывал в командировках и Дмитрий Завадский. В интервью «Белорусской деловой газете» он рассказал, что слышал от коллег о задержании в Чечне человека, который служил в белорусском спецподразделении «Алмаз» и якобы воевал против федеральных войск России. Имени задержанного Завадский не называл. Однако, как предполагается, именно это могло стать мотивом его похищения и убийства бандой Игнатовича.





В действительности Игнатович проходил службу в бригаде российского ГРУ в Моздоке. Эпизод, о котором рассказывал Дмитрий Завадский, может свидетельствовать о том, что он совершал некие задания под прикрытием на стороне вооружённых формирований Ичкерии.

Русский нацист, головорез, взрывник

После ареста Игнатовича и разгрома БРО РНЕ Сергей Коротких оказывается в России. Где вместе с помощником депутата Дмитрием Румянцевым основывает организацию «Национал-Социалистическое общество» (НСО). Общество провозглашало своей задачей создание в России национал-социалистической партии для построения русского национального государства на основе национал-социалистической идеологии.





писала газета «Известия», НСО являлось «из самых влиятельных и богатых неонацистских организаций в России» . Одним из главных спонсоров НСО был президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Факел» Максим Грицай. Какгазета «Известия», НСО являлось «из самых влиятельных и богатых неонацистских организаций в России» . Одним из главных спонсоров НСО был президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Факел»









Это была эпоха так называемого «управляемого национализма» — проекта, который связывают с именем Владислава Суркова. Однако, с течением времени «управляемые» стали неуправляемыми и превратились в банды вооружённых экстремистов. Так, например, на счету НСО-Север, наиболее радикального крыла организации, одним из создателей которой был Сергей Коротких, 27 убийств и более 50 покушений. Но до поры до времени НСО заявляла своей основной задачей борьбу с «оранжевой революцией» и в этом качестве устраивала российские власти.





В 2015 году, когда Сергей Коротких уже был в Украине, израильский режиссёр Влади Антоневич выпустил документальный фильм «Кредит на убийство» о российском нацистском подполье, над которым он много лет работал под прикрытием, внедрившись в ультраправую среду в России под видом американского журналиста. Это документальное расследование по следам интернет-ролика 2007 года под названием «Казнь таджика и дагестанца».





Действие ролика происходит в лесу. Между двумя деревьями натянут флаг, который выглядит в точности как знамя НСДАП: белый круг с чёрной свастикой на красном поле. Под ним стоят на коленях два человека – как следует из титров, таджик и дагестанец. Они несколько раз повторяют: «Нас арестовали русские национал-социалисты». Затем люди в масках перерезают одному из них горло и отпиливают голову ножом, а второго убивают выстрелом в затылок.





Изначально правоохранительные органы в России объявили ролик постановочным. Спустя некоторое время признали подлинным, сообщалось даже о задержании подозреваемых в убийстве, но в итоге дело спустили на тормозах. Влади Антоневич утверждает, что заказ на это жестокое преступление поступил из высших эшелонов российской власти. И целью его было — повязать кровью лидеров организации.





интервью . «Давайте, чтобы не было никаких недомолвок, кто участвовал в убийстве. В убийстве участвовали члены "Формат-18" и члены НСО, которые на то время сотрудничали. Непосредственно в убийстве принимали участие “Тесак” Марцинкевич, “Малюта” Коротких и Дмитрий Румянцев, он же тогда официальный лидер НСО. По каким причинам? Надо понимать, что это убийство не как остальные убийства. Это не флешмоб-убийство на улице, хакнули и убежали, это убийство было продумано от начала до конца. И продумано оно было не Тесаком, не Малютой и не Румянцевым, оно было продумано в других кабинетах», — рассказывал Влади Антоневич в





В сентябре 2007 года Сергей Коротких был исключён из НСО за «финансовые злоупотребления, систематическую ложь, разжигание вражды внутри организации». А в декабре 2007 года он организует взрыв на Манежной площади в Москве. Но, несмотря на то, что Коротких, по мнению следствия, непосредственно нажимал на кнопку, приведя в действие взрывное устройство, он спокойно уехал в Беларусь. И его оставили в покое якобы потому, что «допросить его невозможно». В розыск он по какой-то причине не был объявлен.









В следующий раз Сергей Коротких «засветился» только 12 февраля 2013 года в Минске, когда между ним и двумя националистами, среди которых был лидер группировки «Формат 18» Максим Марцинкевич (Тесак), с одной стороны и белорусскими антифашистами с другой, произошла драка. Во время которой Коротких нанёс два удара ножом одному из антифашистов. Глубина одного из ранений была 15 сантиметров. Коротких и Марцинкевич были задержаны, однако спустя 10 суток отпущены на свободу. Уголовное дело было закрыто. Невероятное везение.

«Вероятный агент спецслужб России»

«Миротворец» как «вероятный агент спецслужб России» за «деятельность, направленную на подрыв основ государственности Украины». В 2014 году Сергей Коротких всплыл в Украине, где сделал стремительную карьеру в полку «Азов», получил гражданство из рук Петра Порошенко и стал долларовым миллионером при официальной зарплате чуть больше 200 долларов. Одновременно с этим он был одним из самых ярых критиков украинской власти, а во время последней президентской избирательной кампании организовывал массовые протесты, направленные против Порошенко. Занесён в базу данных сайтакак «вероятный агент спецслужб России» за «деятельность, направленную на подрыв основ государственности Украины».

Любопытные разговоры обнаружились во взломанной переписке Сергея Коротких и Александра Усовского, «идеолога русского национал-социализма», организатора пророссийских и антиукраинских акций в странах восточной Европы, получающего финансирование из Москвы через Институт Стран СНГ. Усовский прямо предлагал Коротких возглавить переворот в Украине.





«Есть маза свернуть этот балаган с прибылью для тебя и твоих ребят. У вас два варианта — плохо кончить или спрыгнуть за хороший прайс. Не возьмёте вы — возьмут другие. И тогда у вас будет только первый вариант. Люди предлагают вам стать реальной властью в Хохланде. Надумаешь — продолжим. Надо избавить страну от п***расов и установить справедливый миропорядок. Люди предлагают помощь. И прочие ништяки, в том числе амнистию всем добровольцам», — писал ему Усовский.





Правда, сам Коротких отнекивался, ссылаясь на то, что они и без того уже стали властью, а ФСБ он не доверяет, потому что «они жадные». Никто не знает, имел ли этот разговор продолжение, но в каком-то смысле устроить «переворот» в Украине удалось. Массовые акции «Национальных дружин», созданных Сергеем Коротких, сыграли не последнюю роль во время последней президентской кампании, дискредитировав Петра Порошенко.

«Угроза национальной безопасности»

23 июля этого года, во время доклада полиции о расследовании дела об убийстве Павла Шеремета, двое журналистов, Эдуард Чекин и Дариас Богуцкий, передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование. Само расследование нигде не публиковалось. «Белорусский Партизан» расспросил о его содержании одного из авторов, Эдуарда Чекина.









«Сергей Коротких — это настоящая угроза национальной безопасности. За ним повсюду тянется кровавый след. И в Беларуси, и в России. Вместе с моим коллегой мы хотели предупредить президента, что им играют втёмную. На наш взгляд, убийство Павла Шеремета организовано Сергеем Коротких. Возможно, кто-то из задержанных сейчас подозреваемых принимал в нём участие, но организаторов среди них нет. Это козлы отпущения. Коротких — креатура Авакова (министр внутренних дел — авт.).





И Аваков его будет всячески покрывать до последнего. Именно Аваков убедил в своё время Порошенко дать ему гражданство. А между Аваковым и Порошенко идёт давняя война. Уверен, что рано или поздно в это дело каким-то образом «замажут» Порошенко. Возможно, изначальной целью убийства было «повязать» Порошенко. Хотя не исключено, что Коротких преследовал личные мотивы, прячась за чужими спинами, как он всегда прятался. Ему удалось втереться в доверие к Билецкому (командир полка «Азов», депутат Верховной Рады Украины VIII созыва — авт.), потому что у Билецкого не было такого опыта, какой был у Коротких. Он и в Беларуси создавал парамилитарные отряды, которые вместе с милицией патрулировали когда-то улицы, потом в России. Заметьте, всюду он выступал в роли душителя оппозиции. А в Украине вдруг заделался демократом? Да бросьте. Пока Аваков остаётся министром внутренних дел, убийство Павла раскрыто не будет. Так ведь он ещё и в премьер-министры метит! На наш взгляд, Аваков представляет большую опасность для страны. И должен уйти. Слишком дорого нашей стране могут обойтись его амбиции. Когда он уйдёт, все эти сейчас грозные структуры рухнут как карточный домик», — рассказал «Белорусскому Партизану» Эдуард Чекин.





По поводу сотрудников СБУ, которые предположительно следили за домом Павла Шеремета, Эдуард Чекин сказал, что, по его информации, они следили в тот момент не за Павлом, а за «азовцами», которые к нему приходили. Возможно, они также обладали полной информацией о готовящемся убийстве, но по каким-то причинам не предотвратили его...





Как считает Эдуард Чекин, убийство Павла намеренно произошло в том месте, где есть исправно работающие 24 часа в сутки видеокамеры. На его взгляд, журналиста не просто хотели «устранить», потому что он кому-то мешал, иначе это сделали бы более простым и незаметным способом, это была своеобразная «показательная казнь». Целью которой было устрашение. Поэтому его надо было квалифицировать как теракт. Этого не было сделано только потому, говорит Эдуард, чтобы расследование было под полным контролем Авакова. Коротких же лукавил, когда требовал передать расследование СБУ, потому что знал, что этого не произойдёт. Такой своего рода «троллинг».





Также Эдуард высказал предположение, что Олег Бебенин, редактор сайта «Хартия'97», мог быть убит Сергеем Коротких. Эдуард делает вывод на том основании, что Коротких может быть причастен к инсценировке самоубийства другого человека, Ярослава Бабича, одного из основателей полка «Азов».





«Ярослава Бабича нашли повешенным у себя дома на «шведской стенке» в июле 2015 года на верёвке, завязанной морским узлом. По официальной версии, это было самоубийство. Но там очень много странностей. Его жена и друзья уверены, что это было инсценировкой самоубийства. Его убили. И сделал это не кто иной, как Сергей Коротких», — говорит Эдуард.









Бывший заместитель командира полка «Азов» по работе с личным составом, Олег Однороженко, также уверен, что Сергей Коротких убил Ярослава Бабича. Поскольку тот обращался к командиру, указывая на «факты сотрудничества с ФСБ» со стороны Коротких. Олег Однороженко уверен, что это далеко не единственное убийство.





«Между Коротких и Шереметом незадолго до убийства произошёл скандал. Его слышали мои знакомые. Речь шла и о белорусских делах, и о новых сделках Боцмана в Украине. Шеремет угрожал ему что-то обнародовать. Кто более менее «в теме», все знают про причастность Коротких к ряду убийств. Добровольца Тимура Махаури тоже взорвали в цетре Киева. На видео с места взрыва видно, как Коротких проверяет исполнение», — говорит Олег Однороженко.





О том, что убийства Павла Шеремета и Тимура Махаури связаны «через» Сергея Коротких заявлял и Артур Кринари (он же Курмакаев, он же Денисултанов, он же Тищенко, он же Цебро, он же Динго и бог знает кто ещё), человек, которого СМИ окрестили «киллером Кадырова». Прикинувшись французским журналистом, он втёрся в доверие к находящемуся в Украине Адаму Осмаеву, которого в 2011 году обвиняли в покушении на Путина, и будто бы пытался его убить по заданию Кадырова. Сам Кринари уверяет, что «киллером Кадырова» его называют совершенно незаслуженно — он не киллер, а переговорщик. В круг его профессиональных задач входит выбивание крупных долгов и «уговаривание» различных людей.





По словам Кринари, о Сергее Коротких ему изначально рассказала Амина Окуева, жена Адама Осмаева. Она представила его как человека, способного решить «любую проблему». Под решением любой проблемы, говорит Кринари, Окуева имела в виду оружие, взрывчатку и «крышу МВД».





пишет «Настоящее Время», готов поделиться своей информацией о том, как Сергей Коротких связан с убийством Павла Шеремета, только с прокуратурой и только в обмен на свободу. К сожалению, Артур Кринари, как«Настоящее Время», готов поделиться своей информацией о том, как Сергей Коротких связан с убийством Павла Шеремета, только с прокуратурой и только в обмен на свободу.



