ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мусорщик нашел на пляже рвоту кита. Ее можно продать за 720 тысяч долларов

16.12.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мусорщик, работающий на одном из пляжей на юге Таиланда, нашел ценный сгусток рвоты кашалота и теперь может разбогатеть. Об этом пишет издание The Daily Mail.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

Этот сгусток называется амброй и является веществом, образующемся в пищеварительном тракте кашалотов, крупнейших из зубатых китов. Амбра высоко ценится в парфюмерии и используется как фиксатор запаха. Изредка применяется как ароматизатор в традиционной медицине и в гомеопатии.

16-килограммовый сгусток, напоминающий амбру, обнаружил мусорщик Сурачет Чанчу (Surachet Chanchu) на пляже города Сонгкхла. Сгусток выплыл из океана. Мужчина принес его домой, поднес к нему зажигалку и почувствовал мускусный запах. Это может говорить о том, что находка действительно является амброй.

Теперь Сурачет ожидает правительственной экспертизы, которая точно определит, является ли найденный им сгусток амброй, и сколько за него получится выручить. Ориентировочная цена, с учетом веса находки — порядка 720 тысяч долларов.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Амбра высоко ценится в парфюмерии и используется как фиксатор запаха.
 
Новости дня
Новости разные
 
Астрологический прогноз на 2020 год для всех знаков зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика