Источник материала: Новости Волковыска

Уже после 3-х лет проживания в Беларуси высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получать вид на жительство в нашей стране. Об этом журналистов проинформировал замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик.

Мы увеличили сроки, на которые может быть выдано разрешение на временное проживание высококвалифицированным иностранным гражданам, – сообщил Виталий Наумчик.

По его словам, они должны быть не только высококвалифицированными, но и востребованными белорусской экономикой.

Еще одно «упрощение» для тех, кто претендует получить вид на жительство, – уменьшение ценза проживания по выданным разрешениям, который нужен для получения в дальнейшем документа, позволяющего оформить официальное постоянное проживание.

Если ранее, например, чтобы получить иностранцу вид на жительство, необходимо было прожить в Беларуси 7 лет, то теперь этот общий срок составляет 5 лет. Что же касается высококвалифицированных специалистов, то этот срок мы уменьшили до 3 лет, – обратил внимание Виталий Наумчик.

Расширен и список образовательных программ, по которым иностранные граждане могут получить разрешения на временное проживание.

Это позволит белорусским учреждениям образования наращивать экспорт услуг, – приводит слова представителя ведомства Белта .

Напомним, Александр Лукашенко подписал документ, которым вносятся коррективы в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Основные положения документа вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно обновленному закону, с 5 до 10 суток увеличивается период времени, в течение которого иностранцы, прибывшие в страну, должны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания.

Данное решение обусловлено стимулированием развития туристической и инвестиционной привлекательности республики, а также реализацией мер по упрощению деловых и частных контактов.

Вид на жительство в РБ – это практически белорусский паспорт. С ним вы наделены теми же правами, что граждане Беларуси.

Однако избирательных прав у вас не будет. Только граждане Российской Федерации с видом на жительство смогут участвовать на выборах.

Также это не даёт вам право трудиться на государственной службе и покупать в собственность землю.