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Более 200 тыс. юных жителей Брестской области станут участниками акции "Наши дети"

17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области участниками новогодней благотворительной акции "Наши дети" станут более 200 тыс. юных жителей региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Николай Тарасюк.

Более 200 тыс. юных жителей Брестской области станут участниками акции "Наши дети"

На проведение благотворительных мероприятий, которые пройдут во всех городах и районах региона, из областного бюджета запланировано выделить более Br52 тыс. В канун новогодних и рождественских праздников представители местных органов власти совместно с работниками образования, социальных служб посетят с подарками школы-интернаты, приемные и опекунские семьи, детские дома семейного типа, социальные приюты, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Главная елка области с участием руководства облисполкома запланирована на 27 декабря. Она пройдет в Центре молодежного творчества в Бресте, куда съедутся 450 детей из всех районов области. Приглашения получили школьные активисты, победители олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей. Также на празднике ждут группу детей из белорусской диаспоры города Клещеле Подляского воеводства Польши.

Еще одним новшеством этого года станет областной новогодний бал, который состоится 20 декабря в Детской хореографической школе искусств имени В.Н. Погодина. В торжественном танцевальном вечере примут участие 50 одаренных студентов и учащихся, достигших больших успехов в учебе, творчестве и спорте. Это представители всех четырех вузов региона, областного кадетского училища, областного лицея, других учреждений образования.

В этот же день, 20 декабря, в Центре молодежного творчества состоится благотворительный новогодний праздник для детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов. Его участники, а это 240 ребят, станут первыми зрителями подготовленного коллективом ЦМТ красочного театрализованного представления "Новогодний экспресс "Голубая стрела".

По традиции к новогодней благотворительной акции подключаются профсоюзы, другие общественные организации, предприятия различной формы собственности. Шефы и спонсоры также вкладывают средства, чтобы подарить ребятам праздник. Проект "Наши дети" не оставит без внимания ни одного ребенка.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области участниками новогодней благотворительной акции "Наши дети" станут более 200 тыс. юных жителей региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник...
 
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