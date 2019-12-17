Минчане принесли на арену ковры, чтобы бесплатно посмотреть матч «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Более дюжины болельщиков минского «Динамо» приняли участие в акции клуба, который предложил прийти на игру с «Локомотивом» с коврами. Для таких поклонников команды вход на матч был бесплатным.





После игры всех болельщиков с коврами пригласили на лед, где они сделали совместную фотосессию.

Напомним, матч завершился поражением «Динамо» в овертайме — 2:3. Этот проигрыш стал для «зубров» седьмым подряд и 21-м в последних 24 поединках.































