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Минчане принесли на арену ковры, чтобы бесплатно посмотреть матч «Динамо»

17.12.2019 23:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более дюжины болельщиков минского «Динамо» приняли участие в акции клуба, который предложил прийти на игру с «Локомотивом» с коврами. Для таких поклонников команды вход на матч был бесплатным.


После игры всех болельщиков с коврами пригласили на лед, где они сделали совместную фотосессию.

Напомним, матч завершился поражением «Динамо» в овертайме — 2:3. Этот проигрыш стал для «зубров» седьмым подряд и 21-м в последних 24 поединках.









 
 
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Более дюжины болельщиков минского «Динамо» приняли участие в акции клуба, который предложил прийти на игру с «Локомотивом» с коврами. Для таких поклонников...
 
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