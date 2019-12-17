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В Витебске сотрудники ГАИ задержали водителя с купленными правами
Источник материала: Tut.by
В Витебске инспекторы выявили факт использования поддельного водительского удостоверения,
Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился 52-летний мужчина. При проверке документов инспекторы установили, что водительское удостоверение с указанным номером не числится в базах ГАИ. Тогда водитель признался, что эти права он купил.
Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в милицию. Проводится проверка.
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Мужчину доставили в милицию. Проводится проверка.
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