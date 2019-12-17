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В Витебске сотрудники ГАИ задержали водителя с купленными правами

18.12.2019 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске инспекторы выявили факт использования поддельного водительского удостоверения, сообщили в областной ГАИ.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился 52-летний мужчина. При проверке документов инспекторы установили, что водительское удостоверение с указанным номером не числится в базах ГАИ. Тогда водитель признался, что эти права он купил.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в милицию. Проводится проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчину доставили в милицию. Проводится проверка.
 
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