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У осиповчан есть немало толковых мыслей в плане благоустройства райцентра
18.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Давайте решать вместе
У земляков есть немало толковых мыслей в плане благоустройства райцентра. Это подтвердило и проведение интернет-опросов о целесообразности создания в центре Осиповичей пешеходной зоны, выбора приоритетов при реконструкции стадионов «Локомотив» и «Олимпиец». Все поступившие предложения приняты во внимание, а самые важные и реалистичные использованы при составлении профильных программ совершенствования городской инфраструктуры в ходе подготовки к проведению областных «Дожинок-2020».
Вот топ-10 наиболее интересных идей по мнению редакции.
10 место
Заменить тополя на улице Сумченко туями или каштаном. Ели на площади Ленина вырубить. Сделать там альпийские горки, установить кованые фонари и малые архитектурные формы.
9 место
Оформить остановочные пункты в одном стиле. Заодно заменить табло с расписанием автобусного движения. Они должны иметь более крупный шрифт и висеть так, чтобы при чтении не напрягать зрение.
8 место
Привести в порядок тротуары, где движение пешеходов затруднено. Количество таких улиц и протяженность недостающих пешеходных дорожек легко определить по хорошо заметным «народным тропам» на газонах.
7 место
Городу явно не хватает ярких цветов. Если окрасить серые дома, райцентр станет наряднее.
От редакции. Тут можно убить сразу двух зайцев: нарисовать на зданиях еще и крупные номера домов, как это давно делается в тех же Минске и Бобруйске.
6 место
Сделать на оживленных пешеходных переходах понижения бордюров — для облегчения движения родителей с детскими колясками, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями. Обеспечить надежный сток дождевой воды, чтобы не приходилось обходить лужи, выходя далеко за границы «зебры».
5 место
Перенести в более удобное место мини-рынок в микрорайоне улицы Черняховского.
4 место
Улица Интернациональная — одна из главных «витрин» города, поскольку на ней расположены железнодорожный вокзал и автостанция. Ее нынешнее состояние не работает на положительный имидж. Здесь необходимо навести порядок во всем!
3 место
Фонтан в городском парке в народе называют «Осиповичская струя». Ехидно, зато в точку. Около ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» находится неиспользуемый фонтан-скульптурная композиция «Семья». Может быть, перенести это сооружение в парк, где оно действительно будет востребовано?
2 место
На улице Каданчика появилась современная детская площадка. Но ездить по ней невозможно из-за «убитой» проезжей части. И вообще состояние дворов и подобных площадок у многоквартирных домов требует гораздо большего внимания.
1 место
Нужно создать место, которое стало бы популярной площадкой для молодежного общения.
От редакции. В этом предложении мало конкретики, но подмечено главное. Досуг молодежи — одна из «вечнозеленых» проблем нашего города. В Минске ее удалось решить — улица Зыбицкая. А нам разве слабо?
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Давайте решать вместе У земляков есть немало толковых мыслей в плане благоустройства райцентра. Это подтвердило и проведение интернет-опросов о...
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