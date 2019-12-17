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У осиповчан есть немало толковых мыслей в плане благоустройства райцентра

18.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Давайте решать вместе

У земляков есть немало толковых мыслей в плане благоустройства райцентра. Это подтвердило и проведение интернет-опросов о целесообразности создания    в центре Осиповичей пешеходной зоны, выбора приоритетов при реконструкции стадионов «Локомотив» и «Олимпиец». Все поступившие предложения приняты во внимание, а самые важные и реалистичные использованы при составлении профильных программ совершенствования городской инфраструктуры в ходе подготовки к проведению областных «Дожинок-2020».

Вот топ-10 наиболее интересных идей по мнению редакции.

10 место

Заменить тополя на улице Сумченко туями или каштаном. Ели на площади Ленина вырубить. Сделать там альпийские горки, установить кованые фонари и малые архитектурные формы.

9 место

Оформить остановочные пункты в одном стиле. Заодно заменить табло с расписанием автобусного движения. Они должны иметь более крупный шрифт и висеть так, чтобы при чтении не напрягать зрение.

8 место

Привести в порядок тротуары, где движение пешеходов затруднено. Количество таких улиц и протяженность недостающих пешеходных дорожек легко определить по хорошо заметным «народным тропам» на газонах.

7 место

Городу явно не хватает ярких цветов. Если окрасить серые дома, райцентр станет наряднее.

От редакции. Тут можно убить сразу двух зайцев: нарисовать на зданиях еще и крупные номера домов, как это давно делается в тех же Минске и Бобруйске.

6 место

Сделать на оживленных пешеходных переходах понижения бордюров — для облегчения движения родителей с детскими колясками, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями. Обеспечить надежный сток дождевой воды, чтобы не приходилось обходить лужи, выходя далеко за границы «зебры».

5 место

Перенести в более удобное место мини-рынок в микрорайоне улицы Черняховского.

4 место

Улица Интернациональная — одна из главных «витрин» города, поскольку на ней расположены железнодорожный вокзал и автостанция. Ее нынешнее состояние не работает на положительный имидж. Здесь необходимо навести порядок во всем!

3 место

Фонтан в городском парке в народе называют «Осиповичская струя». Ехидно, зато в точку. Около ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» находится неиспользуемый фонтан-скульптурная композиция «Семья». Может быть, перенести это сооружение в парк, где оно действительно будет востребовано?

2 место

На улице Каданчика появилась современная детская площадка. Но ездить по ней невозможно из-за «убитой» проезжей части. И вообще состояние дворов и подобных площадок у многоквартирных домов требует гораздо большего внимания.

1 место

Нужно создать место, которое стало бы популярной площадкой для молодежного общения.

От редакции. В этом предложении мало конкретики, но подмечено главное. Досуг молодежи — одна из «вечнозеленых» проблем нашего города. В Минске ее удалось решить — улица Зыбицкая. А нам разве слабо?

 

 
Теги: Минск
 
 
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