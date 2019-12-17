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В России грабитель на заправке нарвался на женщину со шваброй. Посмотрите, что было дальше
Источник материала: Tut.by
В Новосибирской области России мужчина ворвался на АЗС, напал на работника заправки с газовым баллончиком и начал копаться в кассе. Но довести свой замысел до конца ему не дали: в помещение вбежала женщина в спецовке и дала решительный отпор. Посмотрите, что она сделала.
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Преступник встретил решительный отпор.
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