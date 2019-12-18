«Он подумал «что за стерва?», она - «что за придурок?». Мужчина о том, как люди находят друг друга

Источник материала: Tut.by

Люди обожают рассказывать истории о том, как они познакомились. Пары жмутся поближе друг к другу, лица становятся возвышенными, морщины разглаживаются… При условии, конечно, что рассказывают не судье на бракоразводном процессе. О том, как нам удается найти друг друга, рассказывает наш колумнист Александр Зантович.

Ведь момент знакомства — миг жутко романтический. Я знал одного человека, который начинал новые отношения каждый год, в день святого Валентина. Чтобы достичь такого результата, ему, правда, приходилось каждый раз спешно сворачивать предыдущий роман. Но чего не сделаешь ради этих бабочек в животе, правда? Так не будем же осуждать закоренелого романтика!



Автор иллюстрации: Татьяна Задорожняя / Источник: instagram.com/fevrony

Нет, кроме шуток, знакомство главных героев романа, как правило, подается в розовом свете. Как в хорошей сентиментальной киноленте. На вечеринке, где он встречает ее, все прочие актеры играют второстепенные роли. Словно понимают, ради чего эта сцена вообще попала в сценарий. Вокруг — шум, танцы, пустые разговоры, все это не имеет значения. Все собрались ради того, чтобы он увидел ее (или она его, так тоже бывает). В общем, чтобы глаза их встретились. В этот момент словно замедляется время. Взмах ресниц, блеск в глазах, шум гормонов в голове почти перекрывает фоновую музыку и закадровый голос, который произносит: «Боже, что за дебил?».

Простите, не смог сдержаться.

Нет, на самом деле так историю знакомства никто не рассказывает. Обычно все мило.

Место… Место знакомства, на самом деле, почти значения не имеет. Наши родители вообще были вынуждены строить свою любовь одновременно с коммунизмом (ну или социализмом, если быть точным). Не отрываясь, так сказать, от выполнения производственных показателей, предписанных планом очередной пятилетки. Вот и знакомились на производстве, в заводоуправлении, на картошке, в стройотряде…

Стройотряд! Конечно, бытует мнение, что в Советском Союзе секса не было. По крайней мере так утверждала администратор гостиницы "Ленинград" во время советско-американского телемоста в 1986 году. Наверное, знала, о чем говорила. Но вот если абстрагироваться, стройотряд, по-моему, идеальное место для интимных встреч. А то и для свального греха. Сами посудите: юг, уборка винограда, плотная группа молодых разнополых людей, тесный барак, дешевый алкоголь… Но даже если чего и было, никто, понятное дело, не расскажет. Эх!



Автор иллюстрации: Татьяна Задорожняя / Источник: instagram.com/fevrony

А еще добрая половина поколения наших родителей перезнакомилась в общаге. Несмотря на всех бабушек-церберов, комендантский час и соседей по блоку общежития, общаги сделали для демографического взрыва восьмидесятых больше, чем даже Олимпиада. Мне кажется, так было, и так будет всегда. При той концентрации молодежи, какая бывает в студенческом общежитии, создание семей становится просто статистически неизбежным.

А еще знакомились (и продолжают знакомиться по сей день) на танцах. Не знаю, как кто, а я ни разу не ходил на дискотеку, чтобы потанцевать. Мы, мужики славянской культуры, вообще никогда не плачем, не болеем и не танцуем, если это не требуется для потенциального соития.

Я вспоминаю эти вылазки и до сих пор удивляюсь, как нам удавалось знакомиться с девчонками. Представьте: вспышки неонового света, кислотный мьюзик (хей), девушки танцуют, формируя идеальный круг, в центре которого лежат сумки. И ты. Юный, прыщавый, с грацией паралитика, с друзьями, такими же угловатыми, как ты сам.

Единственное доступное средство совращения — твое остроумие — недоступно в силу децибел. И чтобы получить хоть какой-то шанс, ты пытаешься втанцевать в этот круг. Как будто не специально. Словно музыка тебя ведет, а не жуткий спермотоксикоз.

Источник: giphy.com

Для меня до сих пор загадка, почему дамы бывали благосклонны. Наверное, это такая древняя женская мудрость, благодаря которой они видят не тебя как есть, а отдаленную перспективу — каким мужчиной вот это вот чудо может стать.

Как у Жванецкого, помните? В юности они знакомились с дамами, представляясь перспективными режиссерами, что ищут прелестных актрис для своих гениальных фильмов. И девушки проводили с ними время. И ни одна потом не спросила, когда же съемки.

Из архаичных способов знакомства были также объявления в газеты и (спасибо Славе Комиссаренко, недавно напомнил) объявления бегущей строкой на музыкальном канале. Трое интересных парней из Серебрянки познакомятся с тремя прикольными девчонками… Вот где была бездна отчаяния!

А потом появился интернет. Знаю, многим кажется, что он был всегда. Но я стар и помню то время, когда его еще не было. Так вот. Как только он появился, буквально сразу после порно там появились сайты знакомств. С этого момента все проблемы, где же найти свою единственную (своего суженного), закончились. И начались новые.



Источник: adme.ru

Да, с одной стороны, не нужно было кидать сапог за забор, драть из поля ромашки и петь серенады. Открываешь сайт — на тебе тысячи анкет только в твоем районе! Но с другой стороны — как из этого многообразия выбрать? На фотографиях все прекрасны, все читают Бродского, слушают Глинку и ходят в театр. В общем, ждешь прелестную выпускницу института благородных девиц, а она уже на твой «Привет!» отвечает матюками.

Но как бы то ни было, говорят, все сейчас знакомятся именно в интернете. Хотя для людей в возрасте это бывает непросто.

Рассказывали про товарища около сорока, что развелся в уже сознательном возрасте. Вышло так, что за пятнадцать лет брака он совершенно растерял навыки пикапа. Ни на работе, ни в общественном транспорте мечту свою найти никак не мог. И с тоски зарегистрировался в тиндере. Дело пошло быстрее. В этом гениальном приложении фаза флирта вообще сводится к движению пальцем.

Источник: pinterest.com

Но никак ему, бедолаге, не фартит. Дело в том, что он ищет себе не просто кого-то, а жену. Прям всерьез. Если дело касается секса, интернет действительно помогает. Как скромно говорил про себя один мой знакомый, «я — легенда mamba.ru». Хоть фильм снимай с Уиллом Смитом. А так…

— Она меня приглашает к себе. Я готовлюсь, шампанское покупаю, конфеты, цветы… Приезжаю. У нее стол накрыт, все как положено. Но она даже доесть мне не дает! Сразу тянет в койку! А потом — все! Всем спасибо, все свободны! Такое чувство, что меня тупо использовали. Как мальчика по вызову.

В общем, я обожаю слушать истории знакомств. Правда! И больше всего я люблю те, в которых есть драма и развитие сюжета. Увидели друг друга, пробежала искра, Купидон попал с первой попытки… Все это здорово, но скучновато.

Особенно хорошо, когда знакомство начинается с неприязни.

Когда «он за мной три года ходил, а я от него бегала». Когда она посмотрела на него и подумала «жуткий зануда», а он пробубнил тихонько «что за стерва». Когда первая мысль «господи, какой же придурок!». Когда он приехал на свидание, заранее договорившись с другом, чтобы через час позвонил и срочно вызвал в аэропорт встречать старую больную тетю из Таганрога, потому что вдруг она стремная.

Мне кажется, вот эти пары, которые сошлись не благодаря, а вопреки, они — самые крепкие. Потому что не внезапный наплыв гормонов, не помутнение одинокого рассудка свели их вместе. Они разглядели в своих половинках что-то, чего не было видно на первый взгляд. Что-то очень для себя важное и что-то очень хорошее. Их союз гораздо глубже простой симпатии…

В заключение диагностическая история для тех, кто все еще ищет свою единственную.

Они познакомились в клубе. Оба были во хмелю, веселы и беззаботны. Роман развился мгновенно. И проснулись они с утра в его постели. Точнее, он проснулся, а она в это время уже успела прибраться в его квартире и приготовить завтрак. Как только он понял, что она даже помыла пол, сразу, как честный человек, предложил руку и сердце. До сих пор вместе и счастливы.

Шах и мат феминизму.

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