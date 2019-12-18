В Могилеве пенсионер выронил в автобусе обрез

Источник материала: Аргументы и факты

Все трое вышли на ближайшей остановке. Пассажир с обрезом пошел в милицию, пенсионер и подросток направились следом.

Ружье передали ближайшему наряду Департамента охраны МВД. К тому моменту хозяин обреза уже ехал домой, не желая участвовать в разбирательстве. Однако его личность вскоре установили.

74-летний могилевчанин, по его словам, купил обрез около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку хранил в деревне, где периодически использовал для охоты. Теперь решил перевезти ружье в квартиру.