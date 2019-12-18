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В Могилеве пенсионер выронил в автобусе обрез

19.12.2019 09:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве пенсионер выронил в автобусе обрез
МВД Республики Беларусь

Все трое вышли на ближайшей остановке. Пассажир с обрезом пошел в милицию, пенсионер и подросток направились следом. 

Ружье передали ближайшему наряду Департамента охраны МВД. К тому моменту хозяин обреза уже ехал домой, не желая участвовать в разбирательстве. Однако его личность вскоре установили.

74-летний могилевчанин, по его словам, купил обрез около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку хранил в деревне, где периодически использовал для охоты. Теперь решил перевезти ружье в квартиру.

В сельском доме могилевчанина также были найдены патроны и порох, сообщили в МВД. 

В Могилеве пенсионер выронил в автобусе обрез
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Инцидент произошел в автобусе городского маршрута №8. Среагировали двое попутчиков: мужчина подобрал оружие, а несовершеннолетний парень позвонил в милицию.
 
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