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Закончилось обсуждение строительства часовни на Вокзальной. Что дальше?
19.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Общественное обсуждение по поводу строительства часовни на улице Вокзальной завершилось.
Напомним, богослужебную часовню с необходимой инфраструктурой планируют разместить на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища. Заказчик этого проекта — община
Общественное обсуждение продолжалось почти месяц — в фойе райисполкома можно было ознакомиться с материалами проекта. За это время, по словам зампредседателя райисполкома Андрея Камко, поступило коллективное обращение граждан. 52 человека высказались за реализацию строительства часовни.
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Общественное обсуждение по поводу строительства часовни на улице Вокзальной завершилось. Напомним, богослужебную часовню с необходимой инфраструктурой...
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