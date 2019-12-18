Закончилось обсуждение строительства часовни на Вокзальной. Что дальше?

Источник материала: Горецкий вестник

Общественное обсуждение по поводу строительства часовни на улице Вокзальной завершилось.







Напомним, богослужебную часовню с необходимой инфраструктурой планируют разместить на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища. Заказчик этого проекта — община Прихода всех Белорусских Святых .







Общественное обсуждение продолжалось почти месяц — в фойе райисполкома можно было ознакомиться с материалами проекта. За это время, по словам зампредседателя райисполкома Андрея Камко, поступило коллективное обращение граждан. 52 человека высказались за реализацию строительства часовни.