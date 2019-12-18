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Закончилось обсуждение строительства часовни на Вокзальной. Что дальше?

19.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Общественное обсуждение по поводу строительства часовни на улице Вокзальной завершилось.

 

Закончилось обсуждение строительства часовни на Вокзальной. Что дальше?
План будущей часовни

 

Напомним, богослужебную часовню с необходимой инфраструктурой планируют разместить на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и  Дрибинского кладбища. Заказчик этого проекта — община Прихода всех Белорусских Святых.

 

Закончилось обсуждение строительства часовни на Вокзальной. Что дальше?
Кроме самой часовни, план предусматривает церковную лавку, звонницу, крестильный храм, котельную.

 

Общественное обсуждение продолжалось почти месяц — в фойе райисполкома можно было ознакомиться с материалами проекта. За это время, по словам зампредседателя райисполкома Андрея Камко, поступило коллективное обращение граждан. 52 человека высказались за реализацию строительства часовни.

 

Закончилось обсуждение строительства часовни на Вокзальной. Что дальше?

 


 
 
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  Общественное обсуждение по поводу строительства часовни на улице Вокзальной завершилось.     Напомним, богослужебную часовню с необходимой инфраструктурой...
 
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