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Утверждён окончательный календарь праздников и переносов рабочих дней на 2020 год
20.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Указом Президента от 17.12.2019 № 464 внесены изменения в Указ Президента от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». С 20 декабря 2019 года
С учетом изменения в 2020 году нерабочими днями будут:
Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872 утверждены новые переносы рабочих дней в январе 2020 г.
Четверг 2 января будет выходным днем без отработки, а рабочий день с понедельника 6 января переносится на субботу 4 января (а не на субботу 11 января). Суббота 11 января будет выходным днем.
Рабочие дни в 2020 г. переносятся:
В январе днями отдыха будут 5, 6, и 7 января (3 дня). В апреле днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 апреля (4 дня).
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
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> Указом Президента от 17.12.2019 № 464 внесены изменения в Указ Президента от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике...
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