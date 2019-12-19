Утверждён окончательный календарь праздников и переносов рабочих дней на 2020 год

Источник материала: Полесская правда





Указом Президента от 17.12.2019 № 464 внесены изменения в Указ Президента от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». С 20 декабря 2019 года 2 января признается общереспубликанским праздничным днем.

С учетом изменения в 2020 году нерабочими днями будут:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

28 апреля — Радуница;

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872 утверждены новые переносы рабочих дней в январе 2020 г.

Четверг 2 января будет выходным днем без отработки, а рабочий день с понедельника 6 января переносится на субботу 4 января (а не на субботу 11 января). Суббота 11 января будет выходным днем.

Рабочие дни в 2020 г. переносятся:

6 января (понедельник) – на субботу 4 января;

– на 27 апреля (понедельник) – на субботу 4 апреля.

В январе днями отдыха будут 5, 6, и 7 января (3 дня). В апреле днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 апреля (4 дня).

Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

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