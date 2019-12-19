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Утверждён окончательный календарь праздников и переносов рабочих дней на 2020 год

20.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Утверждён окончательный календарь праздников и переносов рабочих дней на 2020 год

Указом Президента от 17.12.2019 № 464 внесены изменения в Указ Президента от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». С 20 декабря 2019 года 2 января признается общереспубликанским праздничным днем.

С учетом изменения в 2020 году нерабочими днями будут:
  • 1 и 2 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
  • 8 марта — День женщин;
  • 28 апреля — Радуница;
  • 1 мая — Праздник труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
  • 7 ноября — День Октябрьской революции;
  • 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Постановлением Совмина от 18.12.2019 № 872 утверждены новые переносы рабочих дней в январе 2020 г.

Четверг 2 января будет выходным днем без отработки, а рабочий день с понедельника 6 января переносится на субботу 4 января (а не на субботу 11 января). Суббота 11 января будет выходным днем.

Рабочие дни в 2020 г. переносятся:

  • 6 января (понедельник) – на субботу 4 января;
  • 27 апреля (понедельник) – на субботу 4 апреля.

В январе днями отдыха будут 5, 6, и 7 января (3 дня). В апреле днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 апреля (4 дня).

Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

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> Указом Президента от 17.12.2019 № 464 внесены изменения в Указ Президента от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике...
 
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