Полицейская погоня закончилась в неожиданном месте: видео из США

Источник материала: Tut.by

Во Флориде полицейские преследовали водителя пикапа, который пытался скрыться, когда его хотели остановить за опасную езду. Во время погони мужчина заехал в аэропорт, на полной скорости пробил стену терминала и врезался в стойку проката авто. Момент сняли камеры видеонаблюдения.