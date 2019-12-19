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Полицейская погоня закончилась в неожиданном месте: видео из США
Источник материала: Tut.by
Во Флориде полицейские преследовали водителя пикапа, который пытался скрыться, когда его хотели остановить за опасную езду. Во время погони мужчина заехал в аэропорт, на полной скорости пробил стену терминала и врезался в стойку проката авто. Момент сняли камеры видеонаблюдения.
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Момент сняли камеры видеонаблюдения.
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