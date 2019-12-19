ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что почём? Завтра в Слуцке откроются ёлочные базары

20.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Что почём? Завтра в Слуцке откроются ёлочные базары

В преддверии Нового года ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» организует продажу новогодних деревьев в Слуцке и во всех лесничествах лесхоза. Продажа новогодних деревьев в городе будет осуществляться в двух точках, сообщается на сайте лесхоза.

С 21 декабря в городе ёлочные базары будут работать около административного здания лесхоза по ул. Борисовца, 9 и возле «Универмага «Слуцк». Кроме традиционных елей и сосен, можно будет приобрести новогодние деревья в кадках и букеты из хвойных веток.

Кроме этого с 14 декабря возле ГДК проходят новогодние ярмарки, а 21 декабря состоится региональная ярмарка.

Стоимость новогодних деревьев на торговых площадках в Слуцке:

  • до 1 метра – 10 рублей,
    до 2 метров – 12 рублей,
    до 3 метров – 15 рублей,
  • дерево новогоднее в кадке высотой до 1 метра – 30 рублей,
    букет новогодний из хвойных веток – 4 рубля.

Стоимость ели и сосны реализуемых в лесничествах:

  • до 1 метра - 9 рублей,
    до 2 метров – 11 рублей,
    до 3 метров – 14 рублей,
  • дерево новогоднее в кадке высотой до 1 метра – 26 рублей,
    букет новогодний из хвойных веток– 3,5 рубля.

Заготовка новогодних деревьев проводится работниками лесхоза на специально созданных плантациях по выращиванию новогодних деревьев. Чтобы заказать к празднику ель или сосну, к примеру, нестандартного размера, нужно обратиться в одно из лесничеств:

  • Воробьевское – тел. 77-751,
  • Жилинбродское – тел. 92-553,
  • Селецкое – тел. 8017-13-21889,
  • Гольчичское – тел. 3-29-60,
  • Омговичское – тел. 97-544,
  • Уречское – тел. 8017-94-56145.

Подробно о ценах на новогодние деревья можно узнать в лесхозе по телефону 6-30-90. О графике торговли новогодними деревьями – по телефону 6-31-03.

ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» предлагает позаботиться о приобретении новогодних деревьев заблаговременно.

Помните: за незаконную вырубку новогодних деревьев установлена административная ответственность, штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.


по инф. ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Нового года ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» организует продажу новогодних деревьев в Слуцке и во всех лесничествах лесхоза. Продажа новогодних деревьев в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где и когда будет работать резиденция Деда Мороза в Горецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика