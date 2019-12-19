Что почём? Завтра в Слуцке откроются ёлочные базары

Источник материала: Слуцк Город





В преддверии Нового года ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» организует продажу новогодних деревьев в Слуцке и во всех лесничествах лесхоза. Продажа новогодних деревьев в городе будет осуществляться в двух точках, сообщается на сайте лесхоза.

С 21 декабря в городе ёлочные базары будут работать около административного здания лесхоза по ул. Борисовца, 9 и возле «Универмага «Слуцк». Кроме традиционных елей и сосен, можно будет приобрести новогодние деревья в кадках и букеты из хвойных веток.

Кроме этого с 14 декабря возле ГДК проходят новогодние ярмарки, а 21 декабря состоится региональная ярмарка.

Стоимость новогодних деревьев на торговых площадках в Слуцке:

до 1 метра – 10 рублей,

до 2 метров – 12 рублей,

до 3 метров – 15 рублей,

до 2 метров – 12 рублей, до 3 метров – 15 рублей, дерево новогоднее в кадке высотой до 1 метра – 30 рублей,

букет новогодний из хвойных веток – 4 рубля.

Стоимость ели и сосны реализуемых в лесничествах:

до 1 метра - 9 рублей,

до 2 метров – 11 рублей,

до 3 метров – 14 рублей,

до 2 метров – 11 рублей, до 3 метров – 14 рублей, дерево новогоднее в кадке высотой до 1 метра – 26 рублей,

букет новогодний из хвойных веток– 3,5 рубля.

Заготовка новогодних деревьев проводится работниками лесхоза на специально созданных плантациях по выращиванию новогодних деревьев. Чтобы заказать к празднику ель или сосну, к примеру, нестандартного размера, нужно обратиться в одно из лесничеств:

Воробьевское – тел. 77-751,

Жилинбродское – тел. 92-553,

Селецкое – тел. 8017-13-21889,

Гольчичское – тел. 3-29-60,

Омговичское – тел. 97-544,

Уречское – тел. 8017-94-56145.

Подробно о ценах на новогодние деревья можно узнать в лесхозе по телефону 6-30-90. О графике торговли новогодними деревьями – по телефону 6-31-03.

ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» предлагает позаботиться о приобретении новогодних деревьев заблаговременно.

Помните: за незаконную вырубку новогодних деревьев установлена административная ответственность, штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.



по инф. ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»

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