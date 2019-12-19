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Что почём? Завтра в Слуцке откроются ёлочные базары
20.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В преддверии Нового года ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» организует продажу новогодних деревьев в Слуцке и во всех лесничествах лесхоза. Продажа новогодних деревьев в городе будет осуществляться в двух точках,
С 21 декабря в городе ёлочные базары будут работать около административного здания лесхоза по ул. Борисовца, 9 и возле «Универмага «Слуцк». Кроме традиционных елей и сосен, можно будет приобрести новогодние деревья в кадках и букеты из хвойных веток.
Кроме этого с 14 декабря возле ГДК
Стоимость новогодних деревьев на торговых площадках в Слуцке:
Стоимость ели и сосны реализуемых в лесничествах:
Заготовка новогодних деревьев проводится работниками лесхоза на специально созданных плантациях по выращиванию новогодних деревьев. Чтобы заказать к празднику ель или сосну, к примеру, нестандартного размера, нужно обратиться в одно из лесничеств:
Подробно о ценах на новогодние деревья можно узнать в лесхозе по телефону 6-30-90. О графике торговли новогодними деревьями – по телефону 6-31-03.
ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» предлагает позаботиться о приобретении новогодних деревьев заблаговременно.
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В преддверии Нового года ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» организует продажу новогодних деревьев в Слуцке и во всех лесничествах лесхоза. Продажа новогодних деревьев в...
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