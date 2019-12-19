Источник материала: Новости Волковыска

Болезни всегда застают нас врасплох, а когда они случаются во время отпуска – обидно вдвойне. Можем ли мы в этой ситуации рассчитывать на продление трудового отпуска, его перенос или дополнительные выплаты? И что делать, если заболели за границей?

По правилам трудового законодательства, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. Кроме этого, некоторым, в зависимости от вида деятельности, режима работы или условий труда, полагается дополнительный оплачиваемый отпуск.

Правила предоставления отпуска определены Трудовым кодексом Республики Беларусь (ТК РБ) и иными нормативными актами и способствуют оптимальному согласованию интересов работников и работодателей, обеспечивая каждому сотруднику возможность реализации права на отдых.

В том числе иногда ТК РБ допускает продление или перенесение ежегодного отпуска. Это возможно, например, из-за болезни. Но давайте разбираться по порядку вместе с профсоюзами.

Если вы заболели во время отпуска, находясь в своей стране

Несмотря на то, что на время трудового отпуска за каждым работником сохраняется средний заработок, в случае болезни вам еще полагается пособие по временной нетрудоспособности. Чтобы его получить, необходимо оформить листок нетрудоспособности и представить его нанимателю. По закону это можно сделать в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью. При этом дни отпуска можно продлить пропорционально дням болезни, а также перенести их на другое время.

Финансовые тонкости

1. Если вы решили отпуск продлить, то дни, на которые он продлен, дополнительно оплачивать не будут. Это связанно с тем, что общее количество дней отпуска не меняется. То есть, одни и те же дни не оплачиваются дважды. Они оплачиваются либо как «отпускные», либо как «больничный». Бывают, правда, и исключения! Например, в том случае, если в период продления отпуска в стране повысился размер базового оклада, тарифной ставки (оклада) или тарифной ставки первого разряда. В таком случае, отпускные пересчитываются с применением поправочных коэффициентов (со дня такого повышения).

При этом корректировка сумм пособия по временной нетрудоспособности по той же причине (увеличение базового оклада, тарифной ставки (оклада) или тарифной ставки первого разряда) не производится.

2. Если вы приняли решение неиспользованную часть отпуска перенести на другое время, тогда сумму выплаченных отпускных за дни отпуска, приходящиеся на период временной нетрудоспособности, вам включат в счет зарплаты. При этом, отпускные за эти неиспользованные дни в другой период отпуска будут рассчитываться исходя из нового расчетного периода.

Если по причине болезни ваш отпуск переносится или продлевается, то согласно ст. 171 Трудового кодекса вы обязаны уведомить об этом нанимателя. Это можно сделать любым удобным способом: по телефону, через коллег либо в письменной форме.

Если во время отпуска заболел ребенок

Согласно пункту 6 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, лицам, находящимся в трудовом отпуске, пособие по нетрудоспособности не назначается, если эта нетрудоспособность обусловлена следующими факторами:

уходом за больным членом семьи (в том числе за ребенком);

уходом за ребенком в возрасте до 3 лет (в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком);

уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком);

уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации).

Таким образом, если во время вашего отпуска заболеет ребенок, каких-то дополнительных выплат или переноса отпуска не будет.

В случае ухода за больным ребенком в период трудового отпуска он может быть перенесен лишь в том случае, если это предусмотрено условиями коллективного договора либо с согласия сторон.

Если вы заболели во время отпуска, находясь за границей

Если вы заболели во время отдыха за границей, тогда за документом, подтверждающим вашу временную нетрудоспособность, следует обратиться в медицинское учреждение страны пребывания. Но это еще не все! Помните, что в нашей стране основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является больничный лист установленного в РБ образца. Поэтому, чтобы получить листок нетрудоспособности, после возвращения домой вам необходимо обратиться в организацию здравоохранения по месту жительства и представить документы, подтверждающие вашу нетрудоспособность за границей.

Примечательно, что выданный за границей и свидетельствующий о временной нетрудоспособности документ должен быть переведен на белорусский (русский) язык и официально заверен (легализован). Только после этого с разрешения главного врача вам выдадут листок нетрудоспособности установленного образца.

Если вы получили больничный лист в медицинских учреждениях России или Украины, тогда на территории нашей страны он будет действителен без легализации. Вместе с тем из-за того, что в Украине только один государственный язык – украинский, который в нашей стране не является государственным языком, то документ, выданный медицинский учреждением Украины, придется перевести на русский (белорусский) язык и заверить его верность нотариально.

Также важно знать, что пособие по временной нетрудоспособности за время заграничного отдыха вам оплатят лишь исходя из вашего среднего заработка. Все остальные медицинские расходы, которые пришлось понести на отдыхе, ФСЗН не покроет.

Справочно

В Европе первичный осмотр врача стоит около 100 евро. Если вам нужно будет сдать пару анализов и сделать рентген – отдадите не менее 500 евро. День, проведенный в клинике, обойдется дороже, чем проживание в роскошном отеле. А любая, даже самая несложная операция, втянет из кошелька несколько тысяч евро. Так что прежде чем ехать на отдых за рубеж, подумайте о страховом полисе.