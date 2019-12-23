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Пусть Рождество наполнит дома теплом взаимопонимания и благополучием — Александр Лукашенко поздравил христиан

24.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пусть Рождество наполнит дома теплом взаимопонимания и благополучием — Александр Лукашенко поздравил христиан

Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.

«Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях. «Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием», — подчеркнул глава государства. 

Поздравление Президента с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим

Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.

Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.

В этот радостный день желаю здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.

Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием.

Александр Лукашенко.

https://www.belta.by

 
 
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Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили...
 
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