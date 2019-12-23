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Пусть Рождество наполнит дома теплом взаимопонимания и благополучием — Александр Лукашенко поздравил христиан
24.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в
Президент отметил, что христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.
«Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях. «Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием», — подчеркнул глава государства.
Поздравление Президента с Рождеством Христовым
Христианам Беларуси, празднующим
Рождество Христово 25 декабря
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.
Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.
В этот радостный день желаю здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.
Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием.
Александр Лукашенко.
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Пусть Рождество наполнит дома теплом взаимопонимания и благополучием — Александр Лукашенко поздравил христиан
Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили...
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