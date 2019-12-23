Олег Волчек: Признание Гаравского — это «внутренний белорусский след»

«Радыё Свобода». Минске прошла дискуссия «Громкие дела: новые факты и перспективы расследования». На ней выступил правозащитник Олег Волчек, который представляет интересы семьи пропавшего главы МВД Юрия Захаренко, сообщает





«Кто такой Горавский? В конце августа ко мне обратились европейцы с вопросом есть ли, был ли такой сотрудник СОБРа. Люди, которые там служили нам подтвердили, что это реальная личность, но он временно куда-то пропал. Поэтому я сказал, что можно заниматься и проверять.





У меня 99% уверенность, что он лично принимал участие, так как знал тонкости по делу Захаренко и Гончара. Главное, что он сделал, он признался в убийствах. Теперь остается слово за прокуратурой и активистами», - сказал Волчек.









По словам Волчека, Горавский не сам выехал за границу, это «какой-то внутренний белорусский подготовленный след, а не российский».





«Важность показаний Горавского еще в том, что он засветил фамилии сообщников и еще раз Павличенко. Сейчас власть не может отравить Павличенко и убрать его в автокатастрофе. Ведь тогда всем все будет понятно», - сказал Волчек.



