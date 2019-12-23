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Олег Волчек: Признание Гаравского — это «внутренний белорусский след»

24.12.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-боец СОБРа засветил фамилии сообщников и Павличенко.

В Минске прошла дискуссия «Громкие дела: новые факты и перспективы расследования». На ней выступил правозащитник Олег Волчек, который представляет интересы семьи пропавшего главы МВД Юрия Захаренко, сообщает «Радыё Свобода».

«Кто такой Горавский? В конце августа ко мне обратились европейцы с вопросом есть ли, был ли такой сотрудник СОБРа. Люди, которые там служили нам подтвердили, что это реальная личность, но он временно куда-то пропал. Поэтому я сказал, что можно заниматься и проверять.

У меня 99% уверенность, что он лично принимал участие, так как знал тонкости по делу Захаренко и Гончара. Главное, что он сделал, он признался в убийствах. Теперь остается слово за прокуратурой и активистами», - сказал Волчек.


По словам Волчека, Горавский не сам выехал за границу, это «какой-то внутренний белорусский подготовленный след, а не российский».

«Важность показаний Горавского еще в том, что он засветил фамилии сообщников и еще раз Павличенко. Сейчас власть не может отравить Павличенко и убрать его в автокатастрофе. Ведь тогда всем все будет понятно», - сказал Волчек.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-боец СОБРа засветил фамилии сообщников и Павличенко.
 
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