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У минчанина были украдены 1700 долларов, которые он прятал от жены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске у мужчины были украдены деньги, которые он прятал в автомобиле от своей супруги.
Как
Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 34-летний минчанин, подрабатывавший грузчиком у потерпевшего. Наниматель передал ключи от своего авто фигуранту и попросил подменить на работе.
Мужчина воспользовался случаем, обыскал машину и нашёл сбережения. Сначала работник взял 200 долларов, а через некоторое время – ещё 1500. Незаконно добытую наличность гражданин потратил.
Подозреваемый задержан, его действиям дана правовая оценка.
Несколько недель назад в Минске была совершена кража у продавца круглосуточного буфета на ж/д вокзале.
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Новости Беларуси. В Минске у мужчины были украдены деньги, которые он прятал в автомобиле от своей супруги. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию за...
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