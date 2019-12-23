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Акция «Наши дети» продолжается на Вороновщине. С новогодними поздравлениями в многодетные семьи пришли депутаты
24.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Депутатский корпус района во главе с председателем райсовета депутатов не первый год присоединяется к акции «Наши дети». За личные средства приобретают продуктовые наборы к праздничному столу. Его представители – Елена Ганевич, Олег Волосевич, Андрей Шинкович и Галина Франюк — в день перед Рождеством постучались в дома двух многодетных семей из Радуни. Искренние пожелания добра, исполнения всех задумок и крепкого здоровья принимали пятеро ребятишек Людмилы Ненартович и трое Валентины Бернацкой.
Марина Кондратович.
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Акция «Наши дети» продолжается на Вороновщине. С новогодними поздравлениями в многодетные семьи пришли депутаты
Депутатский корпус района во главе с председателем райсовета депутатов не первый год присоединяется к акции «Наши дети». За личные средства приобретают...
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