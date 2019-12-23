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Акция «Наши дети» продолжается на Вороновщине. С новогодними поздравлениями в многодетные семьи пришли депутаты

24.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Акция «Наши дети» продолжается на Вороновщине. С новогодними поздравлениями в многодетные семьи пришли депутаты

Депутатский корпус района во главе с председателем райсовета депутатов не первый год присоединяется к акции «Наши дети». За личные средства приобретают продуктовые наборы к праздничному столу. Его представители – Елена Ганевич, Олег Волосевич, Андрей Шинкович и Галина Франюк — в день перед Рождеством постучались в дома двух многодетных семей из Радуни. Искренние пожелания добра, исполнения всех задумок и крепкого здоровья принимали пятеро ребятишек Людмилы Ненартович и трое Валентины Бернацкой.


Акция «Наши дети» продолжается на Вороновщине. С новогодними поздравлениями в многодетные семьи пришли депутаты

Марина Кондратович.

 
 
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Депутатский корпус района во главе с председателем райсовета депутатов не первый год присоединяется к акции «Наши дети». За личные средства приобретают...
 
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