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Белпочта вводит комиссию за платежи через ЕРИП в кассах
Источник материала: Myfin
Как сказано сообщении, дополнительная плата предусматривается при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством
Эта комиссия не будет взиматься при платежах:
При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (
Источник: Myfin.by
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Белпочта с 1 января 2020 года вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений. Комиссия составит 0,6 рубля за...
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