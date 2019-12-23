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Приорбанк предложил рекордный money-back с продуктов питания
Источник материала: Myfin
Вернуть 2,5% может каждый участник программы лояльности, который рассчитается карточкой Приорбанка на сумму от 25 рублей и предъявит карту лояльности сети Алми «Выгода!». При этом надо иметь личный кабинет на KEYcard.
Moneyback поступит на счет в конце следующего месяца. То есть за декабрь начислят в конце января. Что важно, KEYcard не отменяет другие бонусы по карточкам Приорбанка, а позволяет экономить еще больше.
«Мы знаем, что самыми ожидаемыми партнерами в программах лояльности всегда становятся ритейлеры. Появление известных продуктовых сетей со столь внушительными возвратами позволяет значительно расширить возможности потребителей. Теперь совершать повседневные покупки с нашими карточками можно еще выгоднее как в Минске, так и в регионах, – поясняют в Приорбанке.
В целом, программа KEYcard позволяет владельцам
Подключить программу можно бесплатно в интернет-банке или мобильном приложении Приорбанка, а изучить – в личном кабинете на площадке программы лояльности. Там же предложат узнать, какая сумма и когда будет зачислена. Заодно можно получить информацию обо всех транзакциях в сети партнеров.
*партнерский материал
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В Беларуси появилась возможность возвращать 2,5% с покупок продуктов питания. Приорбанк предложил огромный moneyback во всех магазинах сетей Алми, Spar, Eurospar и Zakrama по...
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