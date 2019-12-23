В Бресте представители Минтранса встретились с перевозчиками, не получившими польские «дозволы»

Источник материала: Tut.by

С международными автомобильными перевозчиками Брестчины встретился начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Дубина, сообщает Zarya.by.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Что происходит?

Владельцы небольших фирм и ипэшники, которые занимаются автомобильными грузоперевозками и ездят в основном в Польшу, столкнулись с серьезной проблемой . Минтранс не выдал им «дозволы» — разрешения на проезд по польской территории. Проблема, по некоторым данным, коснулась около 400−600 мелких фирм-перевозчиков. В БАМАП уверяют, что «делили» все честно, беда в том, что Польша не хочет давать белорусской стороне больше разрешений на перевозки грузов.

«Дозвол» — так на языке дальнобойщиков называется разрешение на проезд по территории иностранного государства. Транспортные ведомства разных стран договариваются и обмениваются между собой определенным количеством разрешений, а потом уже каждая страна распределяет их между своими перевозчиками. Бланки разрешений проверяют при прохождении границы. «Дозвол» повторно использовать нельзя, если только проскочить без отметок или не заполнять его, но это может повлечь штраф в несколько тысяч евро.

«Дозволы» распределяют по специальной формуле. Учитывается в том числе и выручка перевозчика от международных автоперевозок грузов на одну грузовую машину. По условиям распределения двусторонних/транзитных разрешений Польши на первый квартал 2020 года объем выручки перевозчика должен был быть не меньше 41 799 рублей на один автомобиль за отчетный период январь — сентябрь 2019 года.

В БАМАП нам поясняли, что предусмотрены единые подходы при распределении разрешений вне зависимости от того, к какой категории относится автомобильный перевозчик — юрлицо или индивидуальный предприниматель, малое или среднее предприятие.

В Минтрансе заявили : пересматривать количество разрешений на первый квартал не будут. Также не будут давать и дополнительные. Однако по итогам первого полугодия посмотрят, сколько разрешений перевозчики использовали. Возможно, в третьем квартале распределение «дозволов» отменят. В апреле 2020 года с польской стороной снова будут вести переговоры об увеличении квоты на «дозволы».

Перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, в Минтрансе посоветовали осваивать новые направления, например Россию и Украину.

Перевозчики Брестчины выдвинули ряд предложений

Не все перевозчики в стране, в том числе и на Брестчине, получили так называемые «дозволы», то есть разрешения на проезд по территории Польши. А многие из получивших считают их число недостаточным для продуктивной деятельности. Напомним, 18 декабря брестские дальнобойщики, которым не досталось польских «дозволов», провели забастовку на трассе М1 .

Страна-соседка выдала на следующий год ограниченное количество таких разрешений — только 199 тысяч, причем 10 тысяч из них можно использовать в декабре этого года. В условиях такого «дефицита» распределить их поровну на всех участников рынка грузоперевозок не представляется возможным.

— Поэтому они распределяются в соответствии с инструкцией Минтранса, которая учитывает ряд факторов, в том числе выручку на одно транспортное средство, — пояснил Сергей Дубина. — В документе предусмотрены единые подходы при распределении разрешений вне зависимости, к какой категории относится автомобильный перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, малое или среднее предприятие. Результаты распределения размещаются на сайте Транспортной инспекции.

Тем не менее большинство присутствующих считает такое распределение несправедливым. Ведь у многих перевозчиков количество транспортных средств не превышает десяти, а значит, и выручка меньше, чем у крупных игроков на рынке.

Таким образом, крупные компании получают преимущество в распределении разрешений. Под угрозу прекращения или снижения объемов перевозок попадают именно малые и средние фирмы и индивидуальные предприниматели. Перевозчики выдвинули ряд встречных предложений: распределять разрешения в процентном соотношении с автопарком предприятий, учитывать прибыль, а не выручку, ограничить срок использования от 7 до 15 дней и др.

Сергей Дубина не согласился с тезисом о «лоббировании» интересов крупных компаний и привел конкретные цифры.

— Из перевозчиков, которые получили польские разрешения, 96% — это организации с количеством транспортных средств не более 30 единиц, а 52% — не более 5 единиц и только 4% — крупные компании, — отметил Сергей Дубина. — Выручка на одно транспортное средство в брестском регионе у перевозчиков, которые получили разрешение, составляет 5,7 тысячи евро. Поэтому мы нацеливаем работу на то, чтобы разрешения использовались максимально эффективно.

Однако, по словам Сергея Дубины, в ближайшее время будет сделан анализ поступивших предложений от перевозчиков из всех регионов страны и не исключено, что определенные изменения в существующий порядок могут быть внесены.