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СМИ: Учения по «изоляции Рунета» привели к сбоям в аэропортах

25.12.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную.

СМИ: Учения по «изоляции Рунета» привели к сбоям в аэропортах
Масштабный сбой в Интернете, парализовавший на несколько часов работу ряда российских авиакомпаний и аэропортов, может быть связан с учениями по «изоляции Рунета». Об этом сообщает издание ura.ru со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.
 
В аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Нового Уренгоя, Салехарда и Ростова перестали работать системы регистрации пассажиров и багажа, а также бронирования и покупки билетов. Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную. Ранее сбои случались, но такого масштабного, по словам собеседника издания, не было.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили сбой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, из-за которого пассажиров трех рейсов частично регистрировали вручную.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России пока не ответило на запрос Ura.ru.

Учения «по кибербезопасности в Интернете» проводились 23 декабря. Замминистра связи Алексей Соколов назвал их успешными. Ранее он заявил, что задача учений – обеспечить надежную работу Интернета в России при любых условиях и в любых обстоятельствах. «Ведомости» писали, что в ходе учений не удалось отразить больше половины атак.

Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.
 
 
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Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную.
 
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