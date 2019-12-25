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Москва не против, если Беларусь найдет альтернативные источники энергоресурсов

26.12.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Москва не против, если Беларусь найдет альтернативные источники энергоресурсов

Беларусь может воспользоваться любыми альтернативами по покупке энергоресурсов, Россия не та страна, которая будет что-то навязывать силой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря Александр Лукашенко заявил, что будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день, Беларусь может воспользоваться любыми альтернативами по покупке энергоресурсов, Россия не та страна, которая будет что-то навязывать силой, пишут РИА Новости.

В качестве альтернативы Лукашенко намерен использовать реверс нефти. Он заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Беларусь через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".

"Безусловно, и об этом шла речь, если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации. Российская Федерация, в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке", - рассказал Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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