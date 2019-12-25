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В Бресте ночью поисковики Ангела нашли пропавшую пенсионерку

26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Женщина 25.12.2019 около 17:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До выключения телефона она успела сообщить, что упала и не может встать.

В Бресте ночью поисковики Ангела нашли пропавшую пенсионерку

Трунова (Ничепорук) Нина Степановна (23.10.1942 г.р.), найдена. Жива! 
Найдена поисковой группой при проведении поисковых работ! Вызвана скорая помощь.

 
 
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  Женщина 25.12.2019 около 17:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До выключения телефона она успела сообщить, что упала и не может встать. Трунова...
 
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