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В Бресте ночью поисковики Ангела нашли пропавшую пенсионерку
26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Женщина 25.12.2019 около 17:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До выключения телефона она успела сообщить, что упала и не может встать.
Трунова (Ничепорук) Нина Степановна (23.10.1942 г.р.), найдена. Жива!
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Женщина 25.12.2019 около 17:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До выключения телефона она успела сообщить, что упала и не может встать. Трунова...
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