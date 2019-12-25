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ГАИ согласовала введение видеофиксации проезда на красный
26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
УГАИ МВД согласовало с заинтересованными госорганами введение видеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.
Инициатором видеофиксации таких нарушений выступало
Камеры будут стационарными и появятся на тех перекрестках, где из-за проезда на красный происходит много аварий. В
В целом у ГАИ много предложений по корректировке КоАП. Дмитрий Корзюк не стал озвучивать остальные, отметив, что предстоит еще много работы. По его словам, Госавтоинспекция нацелена на то, чтобы активно продвигать свои инициативы. Изменения, которые предстоят КоАП,
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УГАИ МВД согласовало с заинтересованными госорганами введение видеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии. Об этом сообщил...
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