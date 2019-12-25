ГАИ согласовала введение видеофиксации проезда на красный

Источник материала: Виртуальный Брест

УГАИ МВД согласовало с заинтересованными госорганами введение видеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.





Инициатором видеофиксации таких нарушений выступало ГАИ . "Это было наше предложение. Оно прошло согласование госорганов. Думаю, с учетом нового кодекса (Кодекса об административных правонарушениях. - Прим. БЕЛТА) оно будет реализовано", - сказал Дмитрий Корзюк.

Камеры будут стационарными и появятся на тех перекрестках, где из-за проезда на красный происходит много аварий. В ГАИ рассчитывают таким образом стабилизировать ситуацию.

В целом у ГАИ много предложений по корректировке КоАП. Дмитрий Корзюк не стал озвучивать остальные, отметив, что предстоит еще много работы. По его словам, Госавтоинспекция нацелена на то, чтобы активно продвигать свои инициативы. Изменения, которые предстоят КоАП, ПДД , закону о дорожном движении, начальник УГАИ МВД назвал большим шагом в части обеспечения безопасности на дорогах.