Спасатели провели встречу в трудовом коллективе

Источник материала: Клiч Радзiмы

Руководство Шарковщинского подразделения РОЧС ежедневно проводят встречи в трудовых коллективах района. На текущей неделе начальник Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Мечеславович Федукович пообщался с коллективом ОАО «Ельня-Агро», а его заместитель Иван Павлович Пальчех выступил в трудовом коллективе Станиславовской базовой школы.

Во время встречи спасатели довели статистические данные по пожарам в районе и области, рассказали об их причинах, напоминают о правилах безопасности при эксплуатации электрооборудования, о действиях в случае возникновения пожара и о правилах вызова экстренных служб, напомнили об опасности использования пиротехнических изделий и правилах безопасности в зимний период.

Большое внимание руководители Шарковщинского подразделения МЧС уделили детскому травматизму и гибели детей от внешних причин. Они подробно рассказали об опасных местах для детских игр и ответственности взрослых за безопасность их воспитанников и детей.

Также продемонстрировали функциональные возможности мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом», акцентировали внимание на необходимости установки в домах автономного пожарного извещателя, пояснили принцип действия первичных средств пожаротушения. А для лучшего восприятия информации и закрепления полученных знаний спасатели продемонстрировали профилактические видеофильмы.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.