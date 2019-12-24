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Спасатели провели встречу в трудовом коллективе

26.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Спасатели провели встречу в трудовом коллективе

Руководство Шарковщинского подразделения РОЧС ежедневно проводят встречи в трудовых коллективах района. На текущей неделе начальник Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям  Андрей Мечеславович Федукович пообщался с коллективом ОАО «Ельня-Агро», а его заместитель  Иван Павлович Пальчех выступил в трудовом коллективе Станиславовской базовой школы.

Во время встречи спасатели  довели статистические данные по пожарам в районе и области, рассказали об их причинах, напоминают о правилах безопасности при эксплуатации электрооборудования, о действиях в случае возникновения пожара и о правилах вызова экстренных служб, напомнили об опасности использования пиротехнических изделий и правилах безопасности в зимний период.

Большое внимание руководители Шарковщинского подразделения МЧС  уделили детскому травматизму и гибели детей от внешних причин. Они подробно рассказали  об опасных местах для детских игр и ответственности взрослых за безопасность их воспитанников и детей.

Также продемонстрировали  функциональные возможности мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом», акцентировали внимание на необходимости установки в домах автономного пожарного извещателя, пояснили принцип действия первичных средств пожаротушения. А для лучшего восприятия информации и закрепления полученных знаний спасатели продемонстрировали профилактические видеофильмы.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

Спасатели провели встречу в трудовом коллективе

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