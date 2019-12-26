Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Сегодня, 27 декабря 2019-го, в Казахстане при взлете потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Бек Эйр, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан. На его борту находились 98 человек, 12 из них – погибли, в том числе командир экипажа❗

Международный аэропорт Алматы в Facebook сообщает, что в 07:22 рейс Bek Air при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

На момент крушения на борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

В администрации Алматы сообщили, что жертвами катастрофы стали минимум 12 человек, 49 пострадавших доставлены в больницы, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

Точная причина катастрофы пока неизвестна. Пока известно, что на взлетно-посадочной полосе остались два касания хвостовой части самолета. Промежуток между ними – около 300-400 метров. То есть, самолет дважды задел хвостом полосу, пытаясь взлететь.

В настоящее время в Казахстане у авиакомпании Bek Air отменены рейсы по всем направлениям.

На месте до сих пор работает группа спасателей в поисках пропавших без вести.

Очевидцы уверяют, что самолет два раза поднимался, однако терял высоту и не мог взлететь. Потом машину перекосило, и она врезалась в бетонное ограждение, далее было столкновение с домом.

Несколько человек сразу выбрались из салона на землю через разбившиеся люки. Спасатели и медики долго не могли добраться до места происшествия – люди самостоятельно начали выносить пострадавших.

Позже спасатели подтвердили, что была угроза взрыва в топливном отсеке, но все обошлось.

Опубликован предварительный список погибших:

1. Николай Асташов, 1971 г.р

2. Рустам Кайдаров, 1940 г.р.

3. Бауыржан Калиев, 1974 г.р.

4. Базархан Карибаева, 1974 г.р.

5. Марат Муратбаев, 1961

6. Абай Нурбеков, 1986

7. Аршат Исина

8. Сания Аманжол,

9. Дана Круглова, 1984 г.р.

10. Каирхан Туматов, 1955 г.р.

11. Валерий Ануфриев

12. Имина Оспанова, 1963 г.р.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и заявил, что все виновные будут строго наказаны.

В сети появилась запись разговора с бортом Fokker-100

Согласно записи разговора диспетчера и пилота судна, самолет собирался выполнить рейс в штатном режиме.