Полицейским в России передали почти 4 тысячи Skoda Octavia

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda в России завершила передачу 3870 единиц полицейских Octavia предыдущего поколения для нужд дорожно-патрульной службы федеральных округов страны.





Российским полицейским достались «пятидверки» Octavia в комплектации Ambition со 180-сильным турбомотором TSI объемом 1,8 л в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полицейские машины оснащены электрообогревом лобового стекла и защитой двигателя, а также специальным оборудованием, включая аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля и сигнально-громкоговорящую установку. Также в автомобилях установлены дополнительная аккумуляторная батарея и дополнительный блок предохранителей.

Разгон до 100 км/ч у полицейской Octavia занимает 7,3 секунды, максимальная скорость составляет 231 км/ч. Заявленный расход — 6 л на 100 км.