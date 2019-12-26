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Полицейским в России передали почти 4 тысячи Skoda Octavia

27.12.2019 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda в России завершила передачу 3870 единиц полицейских Octavia предыдущего поколения для нужд дорожно-патрульной службы федеральных округов страны.


Российским полицейским достались «пятидверки» Octavia в комплектации Ambition со 180-сильным турбомотором TSI объемом 1,8 л в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полицейские машины оснащены электрообогревом лобового стекла и защитой двигателя, а также специальным оборудованием, включая аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля и сигнально-громкоговорящую установку. Также в автомобилях установлены дополнительная аккумуляторная батарея и дополнительный блок предохранителей.

Разгон до 100 км/ч у полицейской Octavia занимает 7,3 секунды, максимальная скорость составляет 231 км/ч. Заявленный расход — 6 л на 100 км.

 
 
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Компания Skoda в России передала 3870 единиц полицейских Octavia для нужд дорожно-патрульной службы федеральных округов страны.
 
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