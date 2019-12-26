Мальчика попросили снять футболку перед полетом: она «может вызвать у пассажиров тревожность»

Источник материала: Tut.by

10-летний новозеландский мальчик Стиви Лукас летел домой из ЮАР, где навещал своих родственников. И никак не мог представить, что в аэропорту Йоханнесбурга его попросят снять футболку. «Экзотический» принт на ней, по мнению сотрудников, мог вызвать беспокойство у других пассажиров, передает Daily Mail.

Для новозеландцев всевозможные пресмыкающиеся — дело обыденное, но пассажиры самолета, вероятно, могли бы чувствовать заметный дискомфорт, натыкаясь взглядом на на большую змею с недоброжелательным взглядом. Поэтому с игрушечными змеями или их портретами на одежде в на борт подниматься нельзя. Именно так обосновали свою просьбу сотрудники аэропорта Йоханнесбурга.



Фото: Netwerk 24

Компромисс был быстро найден, и мальчик просто вывернул футболку наизнанку, надев ее той стороной, где изображения было не видно.

Несмотря на мирное решение проблемы, родители ребенка, Стив и Марга, которые летели вместе с ним, связались со службой аэропортов Южной Африки, надеясь получить «более развернутое пояснение» причины применения таких мер.

Представители аэропорта написали, что сотрудники службы безопасности «имеют право определять», может ли что-либо причинить вред находящимся на борту лицам (включая членов экипажа), в том числе вызывая тревожность.