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Мальчика попросили снять футболку перед полетом: она «может вызвать у пассажиров тревожность»

27.12.2019 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10-летний новозеландский мальчик Стиви Лукас летел домой из ЮАР, где навещал своих родственников. И никак не мог представить, что в аэропорту Йоханнесбурга его попросят снять футболку. «Экзотический» принт на ней, по мнению сотрудников, мог вызвать беспокойство у других пассажиров, передает Daily Mail.

Для новозеландцев всевозможные пресмыкающиеся — дело обыденное, но пассажиры самолета, вероятно, могли бы чувствовать заметный дискомфорт, натыкаясь взглядом на на большую змею с недоброжелательным взглядом. Поэтому с игрушечными змеями или их портретами на одежде в на борт подниматься нельзя. Именно так обосновали свою просьбу сотрудники аэропорта Йоханнесбурга.


Фото: Netwerk 24

Компромисс был быстро найден, и мальчик просто вывернул футболку наизнанку, надев ее той стороной, где изображения было не видно.

Несмотря на мирное решение проблемы, родители ребенка, Стив и Марга, которые летели вместе с ним, связались со службой аэропортов Южной Африки, надеясь получить «более развернутое пояснение» причины применения таких мер.

Представители аэропорта написали, что сотрудники службы безопасности «имеют право определять», может ли что-либо причинить вред находящимся на борту лицам (включая членов экипажа), в том числе вызывая тревожность.

 
 
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