ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство сформировало госзаказ по сельхозпродукции на будущий год

27.12.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Правительство сформировало госзаказ по сельхозпродукции на будущий год

фото: pesticidy.by

Утверждены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2020 год.

Согласно постановлению Совмина, закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 796,8 тыс. т, в том числе пшеницы – 464,5 тыс. т, ржи – 240,5 тыс. т, ячменя – 30 тыс. т, овса – 44,5 тыс. т, гречихи – 15 тыс. т, проса – 2 ,3тыс. т.

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2020 год составит 22 тыс. т.

Сахарной свеклы предстоит поставить 2 млн 86 тыс. т, пивоваренного ячменя – 80 тыс. т. Объем закупок льноволокна для республиканских госнужд составит 18,1 тыс. т.

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2020 год утвержден для Министерства сельского хозяйства и продовольствия в размере 97 тыс. т, концерна "Белгоспищепром" – 100 тыс. т.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утверждены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2020 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Никогда раньше не опаздывал. Мужчина не успел на самолёт, который потерпел крушение в Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика