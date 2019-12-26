Правительство сформировало госзаказ по сельхозпродукции на будущий год

Источник материала: Ежедневник



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Утверждены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2020 год.

Согласно постановлению Совмина, закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 796,8 тыс. т, в том числе пшеницы – 464,5 тыс. т, ржи – 240,5 тыс. т, ячменя – 30 тыс. т, овса – 44,5 тыс. т, гречихи – 15 тыс. т, проса – 2 ,3тыс. т.



Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2020 год составит 22 тыс. т.



Сахарной свеклы предстоит поставить 2 млн 86 тыс. т, пивоваренного ячменя – 80 тыс. т. Объем закупок льноволокна для республиканских госнужд составит 18,1 тыс. т.



Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2020 год утвержден для Министерства сельского хозяйства и продовольствия в размере 97 тыс. т, концерна "Белгоспищепром" – 100 тыс. т.