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Правительство сформировало госзаказ по сельхозпродукции на будущий год
27.12.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pesticidy.by
Утверждены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2020 год.
Согласно постановлению Совмина, закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 796,8 тыс. т, в том числе пшеницы – 464,5 тыс. т, ржи – 240,5 тыс. т, ячменя – 30 тыс. т, овса – 44,5 тыс. т, гречихи – 15 тыс. т, проса – 2 ,3тыс. т.
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Утверждены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2020 год.
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