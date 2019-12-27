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Рождественский марафон единоборств прошёл в бойцовском клубе «ПРОФЕССИОНАЛ»
28.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25-27 декабря в бойцовском клубе «Профессионал» по адресу пр-т Машерова 15/1 прошел Рождественский марафон единоборств.
Особенность этого мероприятия в том, что победители соревнований определяются не по результатам выступления в конкретном единоборстве, а по совокупности результатов в различных видах.
Сумо, дзюдо, силовое троеборье, борьба на поясах, К1, грэпплинг, мечевой бой, армрестлинг – это дисциплины в которых могли проявить себя все желающие, которых собралось более 300 человек. Мероприятие пришлось по вкусу даже иностранным студентам брестских ВУЗов, которые показали довольно неплохие результаты.
По итогам трех дней состязаний, в каждой весовой и возрастной категории выявлялся абсолютный победитель.
Такой подход, по мнению организаторов позволяет не только лучше подготовить спортсменов к серьезным соревнованиям, но и выявить слабые стороны в их подготовке.
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25-27 декабря в бойцовском клубе «Профессионал» по адресу пр-т Машерова 15/1 прошел Рождественский марафон единоборств. Особенность этого мероприятия в том, что...
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