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Рождественский марафон единоборств прошёл в бойцовском клубе «ПРОФЕССИОНАЛ»

28.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25-27 декабря в бойцовском клубе «Профессионал» по адресу пр-т Машерова 15/1 прошел Рождественский марафон единоборств.

Рождественский марафон единоборств прошёл в бойцовском клубе «ПРОФЕССИОНАЛ»

Особенность этого мероприятия в том, что победители соревнований определяются не по результатам выступления в конкретном единоборстве, а по совокупности результатов в различных видах.

Рождественский марафон единоборств прошёл в бойцовском клубе «ПРОФЕССИОНАЛ»

Сумо, дзюдо, силовое троеборье, борьба на поясах, К1, грэпплинг, мечевой бой, армрестлинг – это дисциплины в которых могли проявить себя все желающие, которых собралось более 300 человек. Мероприятие пришлось по вкусу даже иностранным студентам брестских ВУЗов, которые показали довольно неплохие результаты.

Рождественский марафон единоборств прошёл в бойцовском клубе «ПРОФЕССИОНАЛ»

По итогам трех дней состязаний, в каждой весовой и возрастной категории выявлялся абсолютный победитель.

Рождественский марафон единоборств прошёл в бойцовском клубе «ПРОФЕССИОНАЛ»

Такой подход, по мнению организаторов позволяет не только лучше подготовить спортсменов к серьезным соревнованиям, но и выявить слабые стороны в их подготовке.

 
 
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  25-27 декабря в бойцовском клубе «Профессионал» по адресу пр-т Машерова 15/1 прошел Рождественский марафон единоборств. Особенность этого мероприятия в том, что...
 
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