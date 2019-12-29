В Германии около 200 авиарейсов отменили из-за забастовок Lufthansa

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Около 200 рейсов отменены в Германии из-за забастовок бортпроводников дочерней компании Lufthansa, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Переговоры с руководством авиакомпании ведутся уже несколько месяцев, однако безрезультатно.





В профсоюзе заявили, что стачка продлится до 1 января. Затронуты окажутся, главным образом, внутренние рейсы и полеты в соседние Австрию и Швейцарию. Пострадавшим пассажирам предлагают билеты на поезд до места назначения или места на рейсах других авиакомпаний.