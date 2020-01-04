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«Беларусьфильм» снимет остросюжетный триллер

05.01.2020 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная киностудия занимается реализацией нового проекта — уже начались первые съемочные дни.

В центре сюжета — четыре пропавшие подростка из детского, розыском которых занимается оперативный сотрудник МВД и детский психолог. В фильме можно будет увидеть как непосредственно расследование дела, так и личные драмы сотрудников отделения милиции, пишут BELNAVINY

В киностудии отметили, что фильм будет отличатся от подобных российских. Там же сказали, что за пример брали скандинавские детективы. Киноленту ставит Игорь Четвериков.
 
 
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Национальная киностудия занимается реализацией нового проекта — уже начались первые съемочные дни.
 
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