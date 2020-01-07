В Смолевичском районе Ford влетел в попутный погрузчик: 16-летний пассажир в реанимации

Источник материала: Tut.by

Серьезные травмы получил подросток при столкновении легковушки с погрузчиком в Смолевичском районе.



Фото: МЧС

Авария произошла утром 6 января на 18-м километре трассы Слобода — Новосады. Как сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на представителя ГАИ УВД Миноблисполкома Ирину Сапунову, 31-летний водитель Ford неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди погрузчика «Амкодор» и врезался в него.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки оказался заблокирован в салоне. Парня при помощи специнструмента из автомобиля доставки спасатели .

По информации ГАИ, подросток получил сочетанную травму тяжелой степени и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.