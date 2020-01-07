|
В Смолевичском районе Ford влетел в попутный погрузчик: 16-летний пассажир в реанимации
Источник материала: Tut.by
Серьезные травмы получил подросток при столкновении легковушки с погрузчиком в Смолевичском районе.
Авария произошла утром 6 января на 18-м километре трассы Слобода — Новосады. Как сообщает
В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки оказался заблокирован в салоне. Парня при помощи специнструмента из автомобиля
По информации ГАИ, подросток получил сочетанную травму тяжелой степени и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось утром 6 января на 18-м километре трассы Слобода - Новосады.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)