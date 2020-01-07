ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Смолевичском районе Ford влетел в попутный погрузчик: 16-летний пассажир в реанимации

08.01.2020 10:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Серьезные травмы получил подросток при столкновении легковушки с погрузчиком в Смолевичском районе.


Фото: МЧС

Авария произошла утром 6 января на 18-м километре трассы Слобода — Новосады. Как сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на представителя ГАИ УВД Миноблисполкома Ирину Сапунову, 31-летний водитель Ford неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди погрузчика «Амкодор» и врезался в него.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки оказался заблокирован в салоне. Парня при помощи специнструмента из автомобиля доставки спасатели.

По информации ГАИ, подросток получил сочетанную травму тяжелой степени и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось утром 6 января на 18-м километре трассы Слобода - Новосады.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Лепелі пачынаецца суд над маці за забойства двухгадовага сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика