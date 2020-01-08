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Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

09.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Премия Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" присуждается ежегодно за выдающиеся произведения литературы и искусства и (или) активную деятельность в гуманитарной области, способствующую сбережению и приумножению национального культурного достояния, воспитанию у молодежи любви к Отечеству.

По итогам 2019 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Специальная премия Президента  Республики Беларусь  в номинации «Деятелям культуры и искусства в  сфере народного любительского творчества»  за сохранение, развитие, популяризацию региональных культурных традиций через реализацию проекта “Ивьевский колорит”  присуждена коллективу  Ивьевского центра культуры и досуга.

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

«Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх»

Проект “Ивьевский колорит”  — это целый букет самобытных, ярких, талантливых, неповторимых  брендовых мероприятий, которые уже не первый год традиционно проводятся в агрогородках Ивьевщины ("Моринская золотая рыбка»,  праздник театра «Играй, театр», праздник народного творчества «Повязь часоў», народный праздник «Вялікодны тыдзень», шляхетский фест «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх», праздник-конкурс косцов «Ліпнішкаўскія сенакосы», праздник цветов «Цветочный калейдоскоп», праздник белорусской кухни «Моц смаку», фестиваль деревенской культуры «Бакштаўскі каларыт», районный праздник «Іўеўскі памідор», фестиваль «Грибная феерия», проект народного театра игры «Зеленый фургон» «Усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи»). Именно с этим проектом посредством беседы с культработниками и ярким представлением каждого праздника на общей большой выставке в Центре культуры познакомился и  Глава государства, Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко во время своего визита в  город Ивье в прошлом году. И высоко оценил  достижения сферы культуры района.

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

«Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх»

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

"Моринская золотая рыбка"

Сегодня в 17.00 часов в Минске состоится торжественное вручение премий. На сцену Дворца Республики для принятия высокой награды из рук Президента Республики Беларусь поднимутся  директор Ивьевского центра культуры и досуга Светлана Ракеть и режиссер народного театра Ивьевского центра культуры и досуга Николай Завадский.

Вместе с ними в зале Дворца Республики разделят эту радость 9 человек  ивьевской делегации. Вместе с работниками культуры в этот день председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, заведующий сектором культуры Ивьевского райисполкома Светлана Вацлавовна Кишкель, представители учреждений культуры района.

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

Бал-прием «Рэха забытага балю ў Барбары Радзівіл»

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

«Іўеўскі памідор»

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

"Моринская золотая рыбка"

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

Президентская спецпремия за “Ивьевский колорит”! (дополнено)

Праздник-конкурс косцов «Ліпнішкаўскія сенакосы»

В. Гулидова. Фото С. Зенкевича.
 
Теги: Минск
 
 
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Премия Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" присуждается ежегодно за выдающиеся произведения литературы и искусства и (или) активную...
 
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