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А вы купили электромобиль? В Минске установят еще 150 зарядных станций
Источник материала: Партизан
"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций в Беларуси до 500 в 2021 году.
Об этом сообщили на предприятии. Так, в 2020 году в Минске планируется установить около 150 таких станций.
В 2019 году в городе заработали 54 зарядки для электромобилей. Всего в Минске действуют 85 ЭЗС, в основном возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов.
По всей Беларуси число электрозарядных станций выросло за прошлый год до 250.
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"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций в Беларуси до 500 в 2021 году.
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