А вы купили электромобиль? В Минске установят еще 150 зарядных станций

Об этом сообщили на предприятии. Так, в 2020 году в Минске планируется установить около 150 таких станций.





В 2019 году в городе заработали 54 зарядки для электромобилей. Всего в Минске действуют 85 ЭЗС, в основном возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов.





По всей Беларуси число электрозарядных станций выросло за прошлый год до 250.



