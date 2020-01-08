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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

09.01.2020 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильм Клима Шипенко «Холоп», который сейчас идет в минских кинотеатрах, стал самой кассовой комедией в истории российского кино.


Кадр из фильма

По информации Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах, сборы «Холопа» уже превысили 1,9 миллиарда российских рублей — это чуть менее 65 миллионов белорусских рублей. При этом бюджет ленты составил всего 160 миллионов российских рублей, то есть почти 5,5 миллиона белорусских рублей.

До этого самой кассовой комедией российского производства назывался «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 2018 года с копилкой в 1,76 миллиарда российских рублей (60 миллионов белорусских рублей). Следом — «Последний богатырь» (2017) с кассой, составляющей 1,73 миллиарда российских рублей (59 миллионов белорусских рублей).


Кадр из фильма

Напомним, что картина «Холоп» от режиссера скандального «Текста» уже вторую неделю подряд лидирует и в минском прокате, причем с большим отрывом от конкурентов по кассовым сборам. Мы уже пытались разобраться, как вышло, что российская комедия не про елки и Новый год смогла выстрелить в рождественском прокате — об этом тут.

По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своей любовницей и ее старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое… В фильме снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие.

Когда: до 19 января

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей

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Фильм Клима Шипенко «Холоп», который сейчас идет в минских кинотеатрах, стал самой кассовой комедией в истории российского кино.
 
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