В Омске женщина чудом выжила в аварии, но через несколько минут погибла в перевернувшейся скорой

Источник материала: Tut.by

В центре Омска (Россия) в результате ДТП с реанимобилем погибла женщина, которую медики везли в больницу с места другой аварии. Об этом сообщает портал Om1.ru .



Фото: vk.com/aomsk

Авария произошла в ночь на 9 января на Ленинградской площади. По информации ГИБДД, на перекрестке водитель Nissan Tiida не пропустил автомобиль скорой помощи, который ехал со спецсигналами. После столкновения последний опрокинулся.

В результате ДТП погибла женщина, которая попала в аварию несколькими минутами ранее на улице Кирова и чудом выжила. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, к моменту второго столкновения она была в коме и на искусственной вентиляции легких.



Первая авария на улице Кирова. Фото: vk.com/aomsk

Также в аварии травмы различной степени тяжести получили врач и два фельдшера. Оба водителя отделались ушибами и от госпитализации отказались.