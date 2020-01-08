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В Омске женщина чудом выжила в аварии, но через несколько минут погибла в перевернувшейся скорой
Источник материала: Tut.by
В центре Омска (Россия) в результате ДТП с реанимобилем погибла женщина, которую медики везли в больницу с места другой аварии. Об этом сообщает портал
Авария произошла в ночь на 9 января на Ленинградской площади. По информации ГИБДД, на перекрестке водитель Nissan Tiida не пропустил автомобиль скорой помощи, который ехал со спецсигналами. После столкновения последний опрокинулся.
В результате ДТП погибла женщина, которая попала в аварию несколькими минутами ранее на улице Кирова и чудом выжила. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, к моменту второго столкновения она была в коме и на искусственной вентиляции легких.
Также в аварии травмы различной степени тяжести получили врач и два фельдшера. Оба водителя отделались ушибами и от госпитализации отказались.
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Также в аварии травмы различной степени тяжести получили врач и два фельдшера. Оба водителя отделались ушибами и от госпитализации отказались.
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