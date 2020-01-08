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Станет ли проще? Медсправки для водителей будут выдавать по-новому

09.01.2020 13:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Станет ли проще? Медсправки для водителей будут выдавать по-новому
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Беларуси издало Приказ «О реализации пилотного проекта по оптимизации работы медицинских водительских комиссий». Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской поликлинике №7 кандидаты в водители и водители механических транспортных средств категорий «А», «АМ» и «В» смогут получить за один день медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую их годность к управлению механическими транспортными средствами.

Пилотный проект будет реализовываться в течение 6 месяцев в отношении здоровых и практически здоровых граждан, которые по состоянию здоровья в соответствии с Инструкцией о порядке проведения диспансеризации, утвержденной Постановлением Минздрава от 12 августа 2016 г. №96, отнесены к группам диспансерного наблюдения Д (I) и (или) Д (II). Граждане должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех учреждений здравоохранения, которые участвуют в реализации проекта.

Станет ли проще? Медсправки для водителей будут выдавать по-новому Сколько стоит медсправка для водителя?

Как получить?

Механизм получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, прост: кандидат в водители или водитель должен зарегистрироваться на сайте одной из трех вышеперечисленных организаций и дать (в личном кабинете) согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

На сайтах всех трех учреждений размещен перечень документов, которые необходимо представить для медицинского освидетельствования - кандидатам в водители, а также медицинского переосвидетельствования - водителям (паспорт, военный билет (при наличии), 2 фото). Также прописаны критерии отнесения граждан к группам диспансерного наблюдения Д (I), Д (II), Д (III). Есть возможность выбрать даты предварительной записи на обязательное медицинское освидетельствование - но не ранее чем через 5 рабочих дней после осуществления записи через сайт организации здравоохранения, участвующей в реализации проекта.

Специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) кандидатов в водители или водителей и сведения об отсутствии (наличии) в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета.

Станет ли проще? Медсправки для водителей будут выдавать по-новому Куда обращаться за водительской медсправкой?

Диспансерные осмотры

При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение 2 лет, предшествующих году обращения, в том числе результаты осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии гражданину за один день выдается медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая его годность к управлению механическими транспортными средствами.

В случае отнесения кандидата в водители или водителя к группе диспансерного наблюдения Д (III) (по результатам предварительного анализа информации, содержащейся в выписке из медицинских документов) или необходимости проведения дополнительного обследования кандидат в водители или водитель информируется о невозможности дальнейшего участия в проекте. В таком случае гражданин имеет право пройти медицинское освидетельствование или обязательное медицинское переосвидетельствование в порядке, установленном законодательством.

Если через 6 месяцев пилотный проект получит поддержку граждан и медицинского сообщества, то он будет признан успешным и распространится на все регионы Беларуси.

 
 
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Начался пилотный проект по оптимизации работы медицинских водительских комиссий. Правда ли, что сейчас получить справку водителям будет легче? А. Мартинович,...
 
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