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«Беларусь – это что-то»: кореец впервые прилетел в Минск и снял о нём влог

09.01.2020 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще в ноябре прошлого года южнокорейский музыкант Song Wonsub (Сон Вон Соб) приезжал в Минск, чтобы выступить в клубе Berlin в рамках фестиваля корейской музыки Korean Music Fest. О своем первом путешествии в Беларусь певец записал семиминутный влог, и сейчас видео просмотрели уже больше 115 тысяч раз. 

Видео начинается в украинском аэропорту, откуда кореец летит в Минск – на самолете «Белавиа». «Я прибыл в Минск. Я не думал, что смогу быть здесь раньше. Погода очень хорошая!», – говорит музыкант и едет из аэропорта в город, попутно снимая улицы, дома и мурал на одном из них. «Беларусь – это что-то. Чисто. И вы можете увидеть много исторических изображений. Куда бы вы ни пошли, вы можете увидеть флаг Беларуси», – справедливо замечает Сон. 

Певец явно не жалеет хвалебных од. Он признается, что находиться в Минске приятно, потому что в нем мало высоких зданий; подчеркивает, что город «такой хороший». На следующий день кореец со своей командой идет пробовать традиционную беларускую еду, но начинает с пива: «Это так вкусно!» А потом, разумеется, заказывает драники. В общем, хватит спойлеров – посмотрите сами:

 
Теги: Минск
 
 
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Еще в ноябре прошлого года южнокорейский музыкант Song Wonsub (Сон Вон Соб) приезжал в Минск, чтобы выступить в клубе Berlin в рамках фестиваля корейской музыки Korean Music Fest....
 
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