«Беларусь – это что-то»: кореец впервые прилетел в Минск и снял о нём влог

Источник материала: KYKY

Еще в ноябре прошлого года южнокорейский музыкант Song Wonsub (Сон Вон Соб) приезжал в Минск, чтобы выступить в клубе Berlin в рамках фестиваля корейской музыки Korean Music Fest . О своем первом путешествии в Беларусь певец записал семиминутный влог, и сейчас видео просмотрели уже больше 115 тысяч раз.

Видео начинается в украинском аэропорту, откуда кореец летит в Минск – на самолете «Белавиа». «Я прибыл в Минск. Я не думал, что смогу быть здесь раньше. Погода очень хорошая!», – говорит музыкант и едет из аэропорта в город, попутно снимая улицы, дома и мурал на одном из них. «Беларусь – это что-то. Чисто. И вы можете увидеть много исторических изображений. Куда бы вы ни пошли, вы можете увидеть флаг Беларуси», – справедливо замечает Сон.

Певец явно не жалеет хвалебных од. Он признается, что находиться в Минске приятно, потому что в нем мало высоких зданий; подчеркивает, что город «такой хороший». На следующий день кореец со своей командой идет пробовать традиционную беларускую еду, но начинает с пива: «Это так вкусно!» А потом, разумеется, заказывает драники. В общем, хватит спойлеров – посмотрите сами: