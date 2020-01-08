Дело ответственное и деликатное. Как усыновить ребенка?

Источник материала: Аргументы и факты

Ответ предоставил Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь.

Кто может и не может?

В Республике Беларусь усыновителями могут быть лица, постоянно проживающие в РБ, независимо от гражданства. В соответствии со статьей 1 Закона РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» документом, подтверждающим постоянное проживание иностранца в РБ, является вид на жительство в РБ.

В соответствии со статьей 125 Кодекса РБ о браке и семье (далее – Кодекс) усыновителями могут быть дееспособные лица обоего пола, за исключением:

лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть усыновителями;

лиц, лишенных родительских прав;

бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;

лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека;

лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью 1 статьи 85 настоящего Кодекса;

лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный на территории РБ;

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям.

Какие требуются документы?

Законодательством РБ определено, что акт обследования условий жизни кандидатов в усыновители может подготовить только орган опеки и попечительства по фактическому месту жительства кандидатов в усыновители. Кандидатам в усыновители следует обратиться в управление по образованию по месту жительства, предварительно уточнив время приёма граждан.

…Может ли иностранец усыновить ребенка, гражданина Беларуси? Подробнее

При себе нужно иметь:

документы, удостоверяющие личности усыновителей (паспорт гражданина РБ и вид на жительство в РБ);

свидетельство о браке;

медицинские справки о состоянии здоровья;

справки с места работы о занимаемой должности и зарплате за предшествующий усыновлению год;

документ, подтверждающий право пользования и право собственности на жилое помещение по месту жительства;

документ об отсутствии судимости у супруги на территории Украины;

документ компетентных органов Украины, содержащий сведения о том, лишалась ли супруга родительских прав или была ограничена в них, признавалась ли недееспособной или ограниченно дееспособной, отстранялась ли от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на нее обязанностей, не было ли ранее в отношении неё отменено усыновление, признавались ли её дети нуждающимися в государственной защите.

Получив положительное заключение о готовности к усыновлению, можно приступить к поиску кандидатуры ребенка для усыновления. На этом этапе рекомендовано ознакомиться со сведениями о детях, размещёнными на республиканском информационном портале http://dadomu.by/ .

В соответствии с частью 2 статьи 233 Кодекса РБ о браке и семье международное усыновление может быть установлено только с письменного разрешения министра образования РБ. Учитывая, что один из кандидатов в усыновители является гражданином Украины, постоянно проживающим в РБ, в соответствии со статьей 393 Гражданского процессуального кодекса РБ документы об усыновлении конкретного ребенка подаются в областной суд по месту нахождения ребёнка через Национальный центр усыновления, который подготовит своё заключение и получит письменное разрешение министра образования РБ на данное международное усыновление. После чего, истребовав квитанцию об уплате государственной пошлины за рассмотрение дела об усыновлении судом, передаст документы в соответствующий суд.