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Известный белорусский дирижер Михаил Финберг экстренно госпитализирован

09.01.2020 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Известный белорусский дирижер Михаил Финберг экстренно госпитализирован
Фото из открытых источников

Как стало известно, 72-летний белорусский дирижер Михаил Финберг попал в больницу. Причиной госпитализации заслуженного артиста Беларуси стали проблемы с сердцем, пишет Sputnik.

Известный белорусский дирижер Михаил Финберг экстренно госпитализирован Именная звезда Михаила Финберга появилась на «Площади звезд» в Витебске

Сейчас состояние здоровья знаменитого белорусского дирижера постепенно улучшается, он находится под присмотром врачей.

Отметим, что Национальный академический оркестр Беларуси, который Михаил Финберг бессменно возглавляет со времени основания с 1987 года, не планирует отмены концертов. Так, на 31 января и 1 февраля в клубе имени Дзержинского запланирован музыкальный проект «Мінскі джаз».

 
Теги: Витебск
 
 
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Причиной госпитализации 72-летнего Финберга стали проблемы с сердцем.
 
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