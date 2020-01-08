Известный белорусский дирижер Михаил Финберг экстренно госпитализирован

Как стало известно, 72-летний белорусский дирижер Михаил Финберг попал в больницу. Причиной госпитализации заслуженного артиста Беларуси стали проблемы с сердцем, пишет Sputnik .

Сейчас состояние здоровья знаменитого белорусского дирижера постепенно улучшается, он находится под присмотром врачей.

Отметим, что Национальный академический оркестр Беларуси, который Михаил Финберг бессменно возглавляет со времени основания с 1987 года, не планирует отмены концертов. Так, на 31 января и 1 февраля в клубе имени Дзержинского запланирован музыкальный проект «Мінскі джаз».