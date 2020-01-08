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Известный белорусский дирижер Михаил Финберг экстренно госпитализирован
09.01.2020 13:21 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, 72-летний белорусский дирижер Михаил Финберг попал в больницу. Причиной госпитализации заслуженного артиста Беларуси стали проблемы с сердцем, пишет
Сейчас состояние здоровья знаменитого белорусского дирижера постепенно улучшается, он находится под присмотром врачей.
Отметим, что Национальный академический оркестр Беларуси, который Михаил Финберг бессменно возглавляет со времени основания с 1987 года, не планирует отмены концертов. Так, на 31 января и 1 февраля в клубе имени Дзержинского запланирован музыкальный проект «Мінскі джаз».
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Причиной госпитализации 72-летнего Финберга стали проблемы с сердцем.
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