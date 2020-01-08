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«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма

09.01.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Французская газета Le Figaro включила Беларусь в список 20 туристических направлений, которые стоит открыть в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма

Журналисты назвали нашу страну «спящей красавицей Европы». По их мнению, туристов в Беларуси может привлечь архитектурное богатство Минска, последние в Европе первобытные леса и национальные парки, в которых обитают медведи, рыси, волки и глухари.

«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма

Лучшим временем для путешествий по стране называют период с мая по октябрь. В список мест, которые стоит посетить в 2020-м, также вошёл индонезийский остров Суматра, Мадагаскар, Коста-Рика, Куба.

«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Французская газета Le Figaro включила Беларусь в список 20 туристических направлений, которые стоит открыть в 2020 году, сообщили в программе Новости...
 
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