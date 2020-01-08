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В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»

09.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Во время зимних каникул в историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки» для учащихся средней школы №1 г. Буда-Кошелево.

В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»

Для школьников работники музея подготовили увлекательно-развлекательную программу, в которой рассказали про святки, обряды и гадания в святочные дни. Ребята с азартом участвовали в разнообразных конкурсах. Кроме того, у каждого желающего была возможность погадать, дети с интересом погрузились в этот увлекательный и таинственный процесс.

В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»

Как рассказали работники музея, погадать можно было в любое время, но самым верным считалось гадание с 7 по 19 января. В ходе мероприятия ребятам предложили погадать на желание и даже на будущую профессию.

В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»

Интерактивный урок прошел на отлично, ведь все приняли в нем активное участие и получили массу положительных эмоций и новых впечатлений, а еще полакомились сладкими угощениями.

В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»
В историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки»

Анастасия ЛОСЕВА

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Во время зимних каникул в историко-краеведческом музее райцентра прошел интерактивный урок «Святки и рождественские колядки» для учащихся средней...
 
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