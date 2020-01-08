Источник материала: Виртуальный Брест

Есть в Беларуси уникальный город. В нем давным-давно никто не живет, но интерес к истории этого древнего поселения не проходит. Какие люди здесь жили десять веков назад, как обустраивали свой быт и чем занимались - узнать это современникам помогают сотрудники археологического музея "Берестье". За активную деятельность по сохранению национального культурного достояния и создание обновленной экспозиции по итогам 2019 года коллективу присуждена премия "За духовное возрождение".





"Эта награда является одной из самых почетных в сфере культуры и сохранения историко-культурного наследия. Присуждение премии - показатель работы всего коллектива Брестского областного краеведческого музея, филиалом которого является "Берестье", - считает директор краеведческого музея Алексей Митюков.

"Берестье" принимает посетителей с 1982 года. С 2016-го здесь проводилась модернизация, благодаря чему музей обрел второе дыхание. Были заменены стеклянные фасады здания на однокамерные стеклопакеты, создана система естественной вентиляции, отремонтировано ограждение вокруг раскопа. До неузнаваемости изменилась прилегающая территория - она стала информативной и интерактивной. Например, малые архитектурные формы подсказывают гостям, как назывался город в различные периоды его истории, изображены стилизованные деревянные мостовые ХIII века, а клумба выполнена в виде бастиона Берестейского замка ХVIII столетия.

Параллельно шла реэкспозиция "Берестья". Тематика и концепция остались прежними, существенно изменилось наполнение музея. Специалисты обновили 12 залов исторической экспозиции и добавили к ним еще два. Один из них посвящен Брест-Литовску ХV-ХVIII веков. Во втором обустроили кинотеатр, где можно посмотреть научно-популярные и мультипликационный фильмы. "Экспозиция стала интерактивной. Почти в каждом зале созданы скульптурные композиции, чтобы наглядно показать ремесла и занятия, существовавшие в древнем городе, внешний вид берестян. Внедрили технические новинки: 3D-очки с виртуальным туром по Берестью, аудиогиды на русском, белорусском, английском, китайском и польском языках", - перечислил лишь основные новации Алексей Митюков.





"Берестье" является уникальным музеем. Он создан на месте детинца древнего города, где ученые под руководством профессора Петра Лысенко во время раскопок обнаружили деревянные постройки XI-XIII веков. Конечно, в Европе немало археологических музеев, но аналогов брестскому нет. Где-то представлены фрагменты построек, где-то - только археологические артефакты. "С "Берестьем" схожи остров-град Свияжск, раскопы в Новгороде, Кракове, но там экспозиции сборные. У нас же законсервирован раскоп города в том виде, в котором он пролежал с ХIII века и каким его нашли археологи в 1960-70-е годы. Здесь мы узнаем, откуда пошла берестейская земля, как жили наши древние предки, чем занимались и массу другой информации, которую нужно донести до современников. Чтобы мы не были Иванами, родства не помнящими. На основе этих знаний мы должны воспитывать молодое поколение, прививать любовь к истории, родине и, конечно, делать это современными методами", - уверен собеседник.

Туристы чутко реагируют на изменения. В 2019 году в археологическом музее побывали почти 65 тыс. белорусских и зарубежных посетителей, что почти на четверть больше по сравнению с 2018-м. Благодаря безвизовому режиму заметно увеличилось число гостей из Европы и Китая.

Проделанная за три года работа - лишь шаг в развитии "Берестья", на достигнутом коллектив не намерен останавливаться. Есть задумки по дальнейшему насыщению экспозиции. Планируется обустроить детский уголок, интерактивные зоны в экспозиционных залах. Продолжит меняться территория вокруг музея. Появятся новые проекты, одним из которых будет "День археолога".

Безусловно, земля хранит в себе еще много тайн о древнем Берестье. Не исключено, что начатые полвека назад на месте детинца раскопки когда-то могут быть продолжены. "Очень многое предстоит сделать археологам в плане изучения древнего города. Думаю, что должны быть такие стремления у того же Института истории Национальной академии наук. Уверен, наши брестские археологи тоже с удовольствием поучаствовали бы в этой работе. Это важно для нас всех, ведь Брест является одним из самых древних городов страны не только летописных, но и согласно археологическим находкам. Есть основания считать, что поселение намного старше своей официальной даты 1019 года", - подытожил Алексей Митюков.