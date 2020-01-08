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В Минске к праздникам купили более 450 тысяч новогодних подарков

09.01.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчане очень любят шампанское и игристые вина. Во всяком случае об этом говорит статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четвертом квартале 2019 года в столице было реализовано свыше 3 миллионов бутылок. Это на 2 % больше, чем годом ранее. Еще более внушительный рост в 15 % показал спрос на новогодние подарки, которых в преддверии праздников было продано более 450 тысяч комплектов.

Больше новостей экономики за 9 января здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Минчане очень любят шампанское и игристые вина. Во всяком случае об этом говорит статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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