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В Минске к праздникам купили более 450 тысяч новогодних подарков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчане очень любят шампанское и игристые вина. Во всяком случае об этом говорит статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В четвертом квартале 2019 года в столице было реализовано свыше 3 миллионов бутылок. Это на 2 % больше, чем годом ранее. Еще более внушительный рост в 15 % показал спрос на новогодние подарки, которых в преддверии праздников было продано более 450 тысяч комплектов.
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Новости Беларуси. Минчане очень любят шампанское и игристые вина. Во всяком случае об этом говорит статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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