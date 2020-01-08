В Минске к праздникам купили более 450 тысяч новогодних подарков

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчане очень любят шампанское и игристые вина. Во всяком случае об этом говорит статистика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четвертом квартале 2019 года в столице было реализовано свыше 3 миллионов бутылок. Это на 2 % больше, чем годом ранее. Еще более внушительный рост в 15 % показал спрос на новогодние подарки, которых в преддверии праздников было продано более 450 тысяч комплектов.