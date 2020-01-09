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Предупреждение преступлений, связанных с уклонением родителей от содержания детей - на контроле прокуратуры Бреста

10.01.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В прокуратуре г.Бреста проанализирована эффективность деятельности субъектов профилактики по предупреждению преступлений, связанных с уклонением родителей от содержания детей.

Предупреждение преступлений, связанных с уклонением родителей от содержания детей - на контроле прокуратуры Бреста

Вопрос профилактики преступлений, связанных с уклонением родителей от содержания детей, в том числе родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, требует особого внимания в связи с отметившимся по итогам 2019 года ростом на территории г.Бреста количества преступлений указанной категории на 48,6%. В общей структуре преступности, преступления данной категории занимают 10%, то есть каждое 10-ое зарегистрированное преступление, является преступлением, связанным с уклонением родителей от содержания детей.

В этой связи 03.01.2020 в прокуратуре г.Бреста под председательством прокурора г.Бреста Володько А.Ч. проведено заседание городского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

О необходимости принятия конкретных организационно-практических мер свидетельствовали результаты проведенных прокуратурой города в 2019 году проверок деятельности субъектов профилактики по пресечению уклонений родителями от содержания детей.

При проведении проверок выявлены нарушения со стороны органов принудительного исполнения, выразившиеся в том, что информация о должниках, имеющих задолженность по алиментам в органы внутренних дел не предавалась, сведения о трудоустройстве граждан не исследовалась, об уголовной ответственности они не предупреждались. Указанные нарушения способствовали тому, что должники длительное время уклонялись от уплаты алиментов и возмещения расходов, затраченных государством на содержание их детей, уголовные дела возбуждались только после подачи заявления взыскателем.

Системные недостатки выявлены и в работе органов по труду, занятости и социальной защите, органов внутренних дел в связи с ненадлежащей работой по трудоустройству обязанных лиц и неплательщиков алиментов, проведению с ними профилактических мероприятий.

Родители, уклонявшиеся от трудоустройства по судебному постановлению, органами внутренних дел не всегда привлекались к административной ответственности по ст.9.27 КоАП, в то же время административно арестованные лица не привлекались к обязательному в таких случаях труду.

Выявлены нарушения со стороны нанимателей, которые не информировали органы внутренних дел, управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома о совершенных обязанными лицами прогулах.

Установлен формализм в деятельности советов общественных пунктов охраны правопорядка и комиссий по борьбе с пьянством, не проведение ими профилактических бесед и других профилактических мероприятий с лицами, имеющими алиментные обязательства и допускающими прогулы по месту работы, а также злоупотребляющими спиртными напитками.

По результатам обсуждения участники координационного совещания выработали конкретные организационно- практические меры, направленные на повышение профилактической работы соответствующих субъектов профилактики, а также снижение количества преступлений анализируемой категории.

Гражданам, имеющим алиментные обязательства, следует знать, что за уклонение родителей более трёх месяцев в течении года от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, установлена уголовная ответственность в соответствии с ч.1 ст.174 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, а при повторном совершении преступления указанной категории – на 2 года.

Старший помощник прокурора г.Бреста, Шерко Елена Николаевна

 
Теги: Брест
 
 
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